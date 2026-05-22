Производитель «Доширака» купил бизнес-центр в Москве

Фото: Markus Winkler/Unsplash

ООО «Доширак си джи» приобрела бизнес-центр «Дом Парк культуры» на Зубовском бульваре в Москве. Об этом сообщают «Ведомости». Сделку закрыли в начале мая.

У здания 15 этажей. Площадь помещений — около 8 тыс. квадратных метров. Его построили в 2010 году. Офисы здесь в разное время занимали «Трансаэро», оргкомитет ЧМ-2018, Мосэнерго и другие. Сейчас крупнейшим арендатором выступает «Транслом».

Эксперты считают, что стоимость объекта составила 3,5−5 млрд рублей. По мнению участников рынка, приобретение может стать площадкой для собственной штаб-квартиры «Доширака» в Москве. Кроме тогу, покупку могли сделать в инвестиционных целях.

Недавно стало известно, что в Москва-Сити построят 52-этажный небоскреб в виде оригами. Общая высота составит 248,6 метра. Внутри разместятся не только офисы, но и торговая галерея с кафе.

