Глава Lionsgate подтвердил, что байопик «Майкл» получит продолжение

Студия Lionsgate официально подтвердила работу над продолжением байопика «Майкл» о Майкле Джексоне. Об этом рассказал глава кинокомпании Адам Фогельсон.
По словам Фогельсона, переговоры по сиквелу проходят успешно, а команда уже активно работает над фильмом. При этом продолжение необязательно будет развиваться строго по хронологии событий. «Мы можем рассказывать эту историю в любом порядке», — сказал он.
Создатели отметили, что в первом фильме осталось много важных моментов из жизни и карьеры певца, которые так и не попали на экран. Речь идет как о значительной части музыкального наследия Майкла Джексона, так и о событиях разных периодов его жизни. «Мы можем двигаться вперед и назад во времени, рассказывая эту историю», — отметил Фогельсон.
Первая часть с Джаафаром Джексоном в роли Майкла рассказывала о пути артиста от детства до статуса мировой суперзвезды в конце 1980-х. Поздние этапы жизни музыканта и громкие судебные процессы в картине почти не затрагивались из-за юридических ограничений.
В ленту вошли главные хиты Джексона, из-за чего зрители по всему миру в кинотеатрах встают с мест и начинают танцевать прямо во время сеансов байопика. Многие зрители возмущены таким поведением. В российский прокат «Майкла» выпустит «Вольга» 28 мая. О том, что «Майкл» может получить продолжение, СМИ писали еще в конце апреля.