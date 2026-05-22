Предзаказы GTA 6 стартуют летом. Игру обещают больше не переносить

В отчете для инвесторов за 2026-й финансовый год Take Two Interactive вновь подтвердила дату выхода Grand Theft Auto 6 — 19 ноября 2026 года. Глава компании Страус Зельник во время звонка по итогам отчетности подчеркнул, что игру больше не перенесут.