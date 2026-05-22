Москву накроет ливень с градом. На севере Подмосковья возможен смерч

Tyga выступит в Москве в августе
Предзаказы GTA 6 стартуют летом. Игру обещают больше не переносить
Россиянка купила дворец в Беларуси за 2300 рублей
Картину Бэнкси продали на аукционе за 18 млн долларов
В Москве снесут ТЦ «Первомайский» — первый торговый центр в СССР
В Москве откроется новое выставочное пространство фонда «Геометрия»
Брендан Фрейзер готовится к высадке войск в Нормандии в трейлере «Давления»
Джулианна Мур сыграет в комедии о матери и дочери. Его спродюсируют Барак и Мишель Обама
Фильм «Черный шар» с Пенелопой Крус получил 20-минутные овации в Каннах
Кейт Буш получила первую награду как режиссер за фильм «Маленькая землеройка»
Spotify и UMG заключили соглашение, чтобы позволить премиум-пользователям создавать ИИ-ремиксы
Гарри Меллинг появится во втором сезоне «Задания»
Мишель Пфайффер рассказала, что на съемках «Реки Мадисон» не было душа, кондиционера и еды
На Лубянской площади начали убирать искусственную лаванду, не понравившуюся москвичам
В Москве и пяти городах пройдет фестиваль авторского кино «КАРО/Арт»
В Москве обновят музей-заповедник «Кузьминки-Люблино»
Появился трейлер южнокорейского блокбастера «Колония» от режиссера «Поезда в Пусан»
Архитекторы попросили Путина и Собянина защитить Шуховскую башню
Кей Джей Апа рвется на фронт в новом трейлере фильма «Джимми» — байопика об актере Джимми Стюарте
Кантен Дюпье снял фильм в низкополигональной графике, как на PS2. Смотрим трейлер
Шестой сезон «Эмили в Париже» будет последним
Мэтт Деймон заменит Райана Гослинга в новом фильме создателей «Всё везде и сразу»
Смотрим новый трейлер второго сезона «Аватара: Легенда об Аанге»
СМИ: власти отложили введение платы за VPN-трафик в мобильных сетях
Netflix приобрел права на «Плохих Бриджет» — новый фильм режиссера «Kneecap»
Москвичам нужно в среднем 5 месяцев, чтобы найти работу
Россиянин стал первым в мире человеком, который покорил Эверест на одних руках
Гном Гномыч будет выступать за Азербайджан

Москву накроет ливень с градом. На севере Подмосковья возможен смерч

Афиша Daily
2 мин на чтение
Фото: Ярослав Чингаев/Агентство «Москва»

В пятницу, 22 мая, в Москве и Подмосковье ожидается последний день аномального тепла, который к вечеру сменится грозой, ливнем и градом. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, в первой половине дня в столичном регионе будет переменная облачность без осадков, а к 15.00 воздух прогреется до +27…+30 градусов. Однако с 21.00 до 23.00 через регион пройдет холодный атмосферный фронт.

Вечером ожидаются гроза, ливень «как из ведра» и порывы ветра до 20 метров в секунду и выше. В Москве может выпасть не менее 10–15 литров воды на квадратный метр, а также пройти град диаметром до 3–5 миллиметров. На севере Подмосковья, юго-востоке Тверской и западе Ярославской области, а также в Вологодской области местами возможно формирование смерча.

Опасные явления станут предвестниками похолодания. В выходные жара спадет до +19…+24 градусов, ночью ожидается +10…+15. В целом погода будет относительно солнечной и сухой, хотя дождь возможен ночью и утром в субботу, а также вечером в воскресенье.

На следующей неделе, по прогнозу синоптика, в Центральной России станет еще прохладнее. Из-за «ныряющих» циклонов и северного ветра ночная температура опустится до +6…+11 градусов, дневная — до +11…+16. Пик холода ожидается в четверг: утром около +5, днем всего +8…+13 градусов.

Расскажите друзьям