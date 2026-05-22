Картину Бэнкси продали на аукционе за 18 млн долларов

Аукционный рекорд среди работ Бэнкси принадлежит рисунку на ту же тему — «Девочка с шаром», который получил всемирную известность после того, как его чуть не уничтожил шредер, тайно установленный художником в раме. В октябре 2021 года он ушел с молотка в Лондоне за 18,6 млн фунтов стерлингов (25,4 млн долларов по курсу на тот момент).