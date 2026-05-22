В Москве откроется новое выставочное пространство фонда «Геометрия»

Фонд «Геометрия» откроет новое выставочное пространство на Котельнической набережной, 29. Оно задумано не как классическая галерея, а как платформа поддержки художников, кураторов и институциональных инициатив. Об этом «Афише Daily» рассказали представители площадки.
Первым проектом станет экспозиция «Сила отсутствия? Из коллекции Зои Галеевой». Она посвящена состоянию человека в эпоху информационного шума, тревоги и утраты доверия.
Выставка будет открыта с 30 мая по 1 июля. Посетить ее можно по предварительной регистрации. Кураторами выступили Дарья Кузнецова и Владислав Духанин из галереи Shift.
Экспозиция разделена на несколько смысловых блоков. В разделе «Назначенное место» собраны работы концептуалистов трех поколений — в том числе Ильи Кабакова, Сергея Мироненко, Суржаны Шибдароджиевой и Романа Сакина. Они исследуют правила и ограничения, которые пытаются упорядочить даже то, что, кажется, не нуждается в надзоре.
Раздел «Тактики исчезновения» обращается к темам анонимности и осторожности в предъявлении себя обществу. В него вошли работы Маресия Иващенко, Евгения Мельникова, Никиты Пирумова и Юлии Мортиис. Еще один раздел, «Послезавтра», посвящен молчанию и желанию отключиться от цифрового шума. Там покажут работы Алексея Шульгина, Полины Рукавичкиной, Владиславы Тарасовой, Ирины Наховой и видеоарт Александры Тен.
Открытие нового пространства состоится 29 мая в 19.00. В дальнейшем фонд планирует развивать выставочные, кураторские и междисциплинарные проекты совместно с независимыми кураторами, художниками и галереями.
«Для меня было важно создать не просто пространство для показа искусства, а место, где могут возникать новые связи, высказывания и формы поддержки. Мне хотелось, чтобы фонд существовал не вокруг идеи частной коллекции как закрытого мира, а как открытая площадка для диалога, сотрудничества и доверия между людьми искусства», — отметила Зоя Галеева.