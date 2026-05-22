Tyga выступит в Москве в августе
Предзаказы GTA 6 стартуют летом. Игру обещают больше не переносить
Россиянка купила дворец в Беларуси за 2300 рублей
Москву накроет ливень с градом. На севере Подмосковья возможен смерч
Картину Бэнкси продали на аукционе за 18 млн долларов
В Москве откроется новое выставочное пространство фонда «Геометрия»
Брендан Фрейзер готовится к высадке войск в Нормандии в трейлере «Давления»
Джулианна Мур сыграет в комедии о матери и дочери. Его спродюсируют Барак и Мишель Обама
Фильм «Черный шар» с Пенелопой Крус получил 20-минутные овации в Каннах
Кейт Буш получила первую награду как режиссер за фильм «Маленькая землеройка»
Spotify и UMG заключили соглашение, чтобы позволить премиум-пользователям создавать ИИ-ремиксы
Гарри Меллинг появится во втором сезоне «Задания»
Мишель Пфайффер рассказала, что на съемках «Реки Мадисон» не было душа, кондиционера и еды
На Лубянской площади начали убирать искусственную лаванду, не понравившуюся москвичам
В Москве и пяти городах пройдет фестиваль авторского кино «КАРО/Арт»
В Москве обновят музей-заповедник «Кузьминки-Люблино»
Появился трейлер южнокорейского блокбастера «Колония» от режиссера «Поезда в Пусан»
Архитекторы попросили Путина и Собянина защитить Шуховскую башню
Кей Джей Апа рвется на фронт в новом трейлере фильма «Джимми» — байопика об актере Джимми Стюарте
Кантен Дюпье снял фильм в низкополигональной графике, как на PS2. Смотрим трейлер
Шестой сезон «Эмили в Париже» будет последним
Мэтт Деймон заменит Райана Гослинга в новом фильме создателей «Всё везде и сразу»
Смотрим новый трейлер второго сезона «Аватара: Легенда об Аанге»
СМИ: власти отложили введение платы за VPN-трафик в мобильных сетях
Netflix приобрел права на «Плохих Бриджет» — новый фильм режиссера «Kneecap»
Москвичам нужно в среднем 5 месяцев, чтобы найти работу
Россиянин стал первым в мире человеком, который покорил Эверест на одних руках
Гном Гномыч будет выступать за Азербайджан

В Москве снесут ТЦ «Первомайский» — первый торговый центр в СССР

Афиша Daily
1 мин на чтение
Фото: «Яндекс. Карты»

В московском районе Северное Измайлово демонтируют ТЦ «Первомайский», который считался первым торговым центром в Советском Союзе. Об этом пишет Msk1.

На месте здания, предположительно, построят жилые высотки. В феврале его выкупила группа компаний инвестора Владимира Воронина. По данным «Коммерсанта», сумма сделки могла превысить 7 млрд рублей.

«Первомайский» открылся в 1969 году. Сначала его официально называли универмагом. Он стал одним из первых торговых центров в СССР, где посетителям были доступны несколько форматов: магазины, ресторан, кофейни, ателье, парикмахерская и торговые залы.

Недавно стало известно, что в московском Люблино снесут шесть домов 1930-х годов постройки. На их месте построят многоэтажки по программе реновации.
 

Расскажите друзьям