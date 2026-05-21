В Москве открылась выставка уличного искусства, посвященная 20-летию фестиваля «Граффити Винзавод»

Галерея уличного искусства «Нетстен», расположенная вдоль ж/д-путей по дороге к «Винзаводу» и Artplay, представила девятый слой. Он посвящен 20-летию уличного фестиваля «Граффити Винзавод». Об этом «Афише Daily» рассказали в пресс-службе Центра современного искусства.
«Граффити Винзавод» прошел в 2006 году и впервые представил широкой публике граффити как актуальную форму художественного высказывания в городской среде. Основательница ЦСИ «Винзавод» Софья Троценко отметила, что спустя 20 лет центр возвращается к одному из первых событий в истории пространства.
«Сегодня экс-участники представляют свои проекты в музеях, а их работы находятся в частных коллекциях. Фестиваль „Граффити Винзавод“ получил статус легендарного», — сказала Троценко.
К участию в выставке «Нетстен 9» пригласили художников, которые в своих работах опираются на живописные и традиционные техники. Куратором проекта стал художник Никита Dusto, один из создателей творческого объединения 10.203. В выставке также участвуют Lovemarket, Versu Flow, Антон Спутник, Егор Той, Тигран Костан Ля и Илья Маломощенко.
Работы художников посвящены взаимодействию человека и города, месту уличного искусства в городской среде и тем, кто создает граффити. Например, Егор Той в работе «20 лет в обед» размышляет о художниках, для которых искусство стало профессией, а Lovemarket представили монохромное изображение двух собак как метафору города, где все связано и находится в движении.
Галерея «Нетстен» открылась в 2019 году по инициативе ЦСИ «Винзавод» при поддержке Москомархитектуры. За время ее работы там прошло восемь выставок, в которых участвовали Кирилл Кто, Миша Мост, Вова Nootk, Макс Има, Гоша Ykor, Сергей Овсейкин, Антон Спутник, Андрей Aznet и другие художники.