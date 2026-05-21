О детективе Эркюле Пуаро снимут новый сериал

BBC снимет новый сериал об Эркюле Пуаро — персонаже романов Агаты Кристи. Британская телекомпания в жесткой борьбе обошла другие каналы и стриминги, получив права на экранизацию, пишет Deadline.
Пока создатели планируют снять три сезона. Премьера первого ожидается во второй половине 2027 года. Сценаристом выступит Бенджи Уолтерс («Леопард»). Подробности сюжета держат в секрете. Сейчас идут поиски исполнителя роли Эркюля Пуаро.
Британская публика привыкла видеть в образе Пуаро Дэвида Суше. Однако в трехсерийной драме «Убийства по алфавиту» (2018), выпущенной той же компанией Mammoth, главная роль досталась Джону Малковичу. В «Убийстве в Восточном экспрессе», «Смерть на Ниле» и «Призраках в Венеции» детектива сыграл Кеннет Брана.
15 января на Netflix вышел сериал «Семь циферблатов Агаты Кристи», снятый по роману Агаты Кристи «Тайна семи циферблатов». В нем рассказывается, как бесстрашная молодая аристократка леди Эйлин Брент расследует загадочную смерть своего возлюбленного. В сериале снялись Миа МакКенна-Брюс, Хелена Бонэм-Картер, Мартин Фриман, Эдвард Блюмель, Ньяша Хатенди, Иэн Глен, Кори Милкрист и Алекс МакКуин.