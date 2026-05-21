О детективе Эркюле Пуаро снимут новый сериал

Появился тизер фильма «Rolling Loud» с Оуэном Уилсоном и Трэвисом Скоттом
В доме Зои Богуславской и Андрея Вознесенского в Переделкино появится музей
В Москве открылась выставка уличного искусства, посвященная 20-летию фестиваля «Граффити Винзавод»
Квинта Брансон создаст и сыграет главную роль в фильме о Бетти Буп
В Москва-Сити построят 52-этажный небоскреб в виде оригами
Фестиваль «Новое движение» объявил состав жюри, программу и участников «Кинорынка»
Стартовало музыкальное шоу «Соль. Легенда». Среди участников — Uma2rman и Люся Чеботина
«Приключения Клиффа Бута» выйдут в эксклюзивный прокат в IMAX 25 ноября
В Лужниках пройдет День футбола
Рената Реинсве сыграет Мэри Уолстонкрафт в байопике «Если любовь умрет»
Кристофер Нолан признался, что никогда не пользовался электронной почтой
Майкл Бэй снимет фильм о крупнейшей американской спасательной операции в Иране
Билли Джоэл выступил против фильма о себе, назвав его «юридически и профессионально ошибочным»
Московский зоопарк подключился к спасению бегемотов Пабло Эскобара в Колумбии
В «Коломенском» уничтожают историческую булыжную дорогу
Анджелина Джоли говорит по-французски в трейлере фильма «Кутюр»
Милли Олкок вернется к роли Супергерл в «Человеке завтрашнего дня»
Бабушку-стримершу в США задержала полиция во время трансляции
«Заветы» — продолжение «Рассказа служанки» — продлили на второй сезон
В Великобритании радиостанция по ошибке объявила о смерти короля
Вышел новый трейлер «Властелинов вселенной» — фильма о Хи-Мэне с Николасом Галициным и Джаредом Лето
Дженна Ортега сыграет в новом фильме Леоса Каракса «Lily May B»
Джон Сина и Эрик Андре в первом трейлере комедии «Братик»
Книги о Егоре Летове получат специальную маркировку из-за упоминания в них наркотиков
Традиционному поиску Google конец: выдачу с десятью ссылками почти полностью заменит ИИ-обзор
В Петербурге проведут интерактивный перформанс с роботом к выходу нового романа Евгения Водолазкина
Жара в Москве побила 129-летний температурный рекорд
Бахрушинский музей открыл Новый музей театра в Петербурге

О детективе Эркюле Пуаро снимут новый сериал

Афиша Daily
1 мин на чтение
Фото: Carnival Film&Television

BBC снимет новый сериал об Эркюле Пуаро — персонаже романов Агаты Кристи. Британская телекомпания в жесткой борьбе обошла другие каналы и стриминги, получив права на экранизацию, пишет Deadline.

Пока создатели планируют снять три сезона. Премьера первого ожидается во второй половине 2027 года. Сценаристом выступит Бенджи Уолтерс («Леопард»). Подробности сюжета держат в секрете. Сейчас идут поиски исполнителя роли Эркюля Пуаро.

Британская публика привыкла видеть в образе Пуаро Дэвида Суше. Однако в трехсерийной драме «Убийства по алфавиту» (2018), выпущенной той же компанией Mammoth, главная роль досталась Джону Малковичу. В «Убийстве в Восточном экспрессе», «Смерть на Ниле» и «Призраках в Венеции» детектива сыграл Кеннет Брана.

15 января на Netflix вышел сериал «Семь циферблатов Агаты Кристи», снятый по роману Агаты Кристи «Тайна семи циферблатов». В нем рассказывается, как бесстрашная молодая аристократка леди Эйлин Брент расследует загадочную смерть своего возлюбленного. В сериале снялись Миа МакКенна-Брюс, Хелена Бонэм-Картер, Мартин Фриман, Эдвард Блюмель, Ньяша Хатенди, Иэн Глен, Кори Милкрист и Алекс МакКуин.

Расскажите друзьям