Квинта Брансон создаст и сыграет главную роль в фильме о Бетти Буп

Афиша Daily
Квинта Брансон, создательница сериала «Начальная школа Эбботт», займется разработкой полнометражного фильма о Бетти Буп — героине более чем 100 мультфильмов, созданных Максом Флейшером. Об этом сообщает Variety.

В картине проследят историю создания и эволюцию Бетти Буп через призму ее создателя Макса Флейшера. Фильм исследует отношения между художником и его творением, а также то, как мультипликационная икона начинает жить собственной жизнью.

Производством занимаются компания Брансон Fifth Chance Productions и студия Fleischer Studios. К проекту также привлекли Марка Флейшера — внука создателя Бетти Буп.

© Warner Bros. Television

Брансон поделилась: «Бетти Буп — один из самых любимых мультипликационных персонажей в нашей стране, и при этом она остается приятно нишевой. Почти столетие она оказывает тихое, но неоспоримое влияние на культуру. После того как мы с [главой креативного отдела Fifth Chance] Эрин [Веренберг] встретились с Марком [Флейшером] и узнали больше о том, как его дед создал Бетти, я поняла: здесь есть гораздо более глубокая история, которую стоит рассказать. История, которую можно исследовать так, чтобы она казалась освежающей, дерзкой и вневременной — как и сама Бетти».

Марк Флейшер добавил: «Когда Квинта предложила мне эту уникальную концепцию фильма об отношениях моего деда Макса Флейшера и его творения Бетти Буп, у меня перехватило дыхание. Квинта так воплощает в себе жизнелюбие Бетти, ее ум, юмор, дерзость и сострадание, что отношения между ней в роли Бетти и Максом оживают при одном лишь упоминании».

