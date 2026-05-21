Фестиваль «Новое движение» объявил состав жюри, программу и участников «Кинорынка»

Появился тизер фильма «Rolling Loud» с Оуэном Уилсоном и Трэвисом Скоттом
В доме Зои Богуславской и Андрея Вознесенского в Переделкино появится музей
В Москве открылась выставка уличного искусства, посвященная 20-летию фестиваля «Граффити Винзавод»
О детективе Эркюле Пуаро снимут новый сериал
Квинта Брансон создаст и сыграет главную роль в фильме о Бетти Буп
В Москва-Сити построят 52-этажный небоскреб в виде оригами
Стартовало музыкальное шоу «Соль. Легенда». Среди участников — Uma2rman и Люся Чеботина
«Приключения Клиффа Бута» выйдут в эксклюзивный прокат в IMAX 25 ноября
В Лужниках пройдет День футбола
Рената Реинсве сыграет Мэри Уолстонкрафт в байопике «Если любовь умрет»
Кристофер Нолан признался, что никогда не пользовался электронной почтой
Майкл Бэй снимет фильм о крупнейшей американской спасательной операции в Иране
Билли Джоэл выступил против фильма о себе, назвав его «юридически и профессионально ошибочным»
Московский зоопарк подключился к спасению бегемотов Пабло Эскобара в Колумбии
В «Коломенском» уничтожают историческую булыжную дорогу
Анджелина Джоли говорит по-французски в трейлере фильма «Кутюр»
Милли Олкок вернется к роли Супергерл в «Человеке завтрашнего дня»
Бабушку-стримершу в США задержала полиция во время трансляции
«Заветы» — продолжение «Рассказа служанки» — продлили на второй сезон
В Великобритании радиостанция по ошибке объявила о смерти короля
Вышел новый трейлер «Властелинов вселенной» — фильма о Хи-Мэне с Николасом Галициным и Джаредом Лето
Дженна Ортега сыграет в новом фильме Леоса Каракса «Lily May B»
Джон Сина и Эрик Андре в первом трейлере комедии «Братик»
Книги о Егоре Летове получат специальную маркировку из-за упоминания в них наркотиков
Традиционному поиску Google конец: выдачу с десятью ссылками почти полностью заменит ИИ-обзор
В Петербурге проведут интерактивный перформанс с роботом к выходу нового романа Евгения Водолазкина
Жара в Москве побила 129-летний температурный рекорд
Бахрушинский музей открыл Новый музей театра в Петербурге

Фестиваль «Новое движение» объявил состав жюри, программу и участников «Кинорынка»

Афиша Daily
6 мин на чтение
Фото: пресс-материалы

Председателем жюри третьего фестиваля молодого кино «Новое движение» в этом году стал продюсер Максим Добромыслов. В состав жюри также вошли оператор Всеволод Каптур, режиссер и сценарист Иван Соснин, актер театра и кино Риналь Мухаметов и актриса Анастасия Красовская, сообщили «Афише Daily» организаторы.

«В этом году конкурсная программа — это пространство, где авторская глубина, эксперимент и жанровое кино существуют не как противоречия, а как грани единого высказывания. Фильмы, которые мы отобрали, очень разные — по языку, по интонации, по происхождению, по тому, как они устроены изнутри. Но всех их объединяет одно: за каждым стоит художник, который не просто ищет форму: он хочет, чтобы его смыслы были услышаны. Мы убеждены, что по-настоящему живое кино рождается именно на этом пересечении — между творческой свободой и желанием найти отклик в зале. Как раз такое кино и ждет зрителей „Нового движения“», — рассказал программный директор фестиваля Трифон Бебутов.

Третий фестиваль молодого кино «Новое движение» пройдет с 28 мая по 1 июня в Великом Новгороде. Он соберет ярких дебютантов, независимых авторов и молодых профессионалов российского кинематографа.

Всего в конкурсной программе девять фильмов, каждый из которых представляет новый авторский взгляд и широкий спектр жанров: от психологической драмы и триллера до экспериментального кино, романтических историй и роуд-муви.

Видео: пресс-материалы

Среди участников — фильм Арсения Московского «Ветер в голове» о бывшем хоккеисте, который возвращается домой из-за границы, пытаясь успеть примириться с прошлым; драма Вероники Коржевской «Где ты?» о жизни супругов, у которых исчез ребенок; триллер Алексея Житковского «Д-76» о почтовом курьере, оказавшемся втянутым в опасный мир криминальных историй через пленочный фотоаппарат.

В конкурс также вошла картина Юлии Анищенко «Жужа» — история девушки, привыкшей оставаться незаметной, чья жизнь меняется после встречи с глухим юношей; фильм Вячеслава Иванова «Меня пожирает собственная кровать» о хрупкой близости двух молодых людей, существующих в своем замкнутом мире повседневных ритуалов и одиночества; и драма Тахмины Мюссе «Не золото» о молодом жителе Дагестана, пытающемся изменить свою жизнь после рокового проигрыша.

© «Меня пожирает собственная кровать»/пресс-материалы

Помимо этого, в программу вошли международный проект Андрея Бурмистрова «Серф Животное» о группе девушек, отправляющихся на остров ради свободы, скорости и кайтсерфинга; романтическое роуд-муви Ильи Храмова «Трасса „Море-море“» о свадебном фотографе, который отправляется в поездку к морю вместе с бывшей девушкой и ее будущим мужем, надеясь вернуть прошлое и разобраться в собственных чувствах; и драма Светланы Белкиной «Чужой звонок» — история первой любви, воспоминаний и выбора между чужими ожиданиями и собственным путем.

© «Трасса „Море-море““/пресс-материалы

Жюри основного конкурса присуждает награды в следующих официальных номинациях: «Главный приз», «Лучшая режиссура», «Лучшая мужская роль», «Лучшая женская роль» и «Лучшее визуальное решение». Обладатель главного приза получит премию губернатора Новгородской области в размере 1 млн рублей. Помимо этого, оргкомитет и дирекция наградят лучшего молодого продюсера России — этот приз вручат продюсеру вне зависимости от того, войдет ли его фильм в конкурсную программу.

Помимо основных наград, участники конкурсной программы смогут претендовать на специальные призы партнеров фестиваля. Кинопрокатная компания «Веретено» вручит одному из фильмов приз, включающий организацию премьерных показов и поддержку дальнейшего проката картины. Отдельный приз также учредил «ВКонтакте» — победитель получит поддержку в продвижении фильма в прокате. Будет также вручен специальный приз молодых кинокритиков.

Кроме того, на фестивале во второй раз пройдет «Кинорынок авторского кино». Это профессиональная площадка, где молодые режиссеры и продюсеры представят свои проекты дистрибьюторам, онлайн-платформам, фестивальным селекторам, продюсерам и потенциальным партнерам индустрии. На участие в «Кинорынке» в этом году отобраны девять перспективных проектов, включая картины на разных этапах производства: от девелопмента до постпродакшена.

«Если программы показов фестивалей — это обычно жесткий концепт, в котором картины сочетаются, перекликаясь и дополняя друг друга, то программа нашего „Кинорынка“ — это презентация проектов, которые резко контрастируют, оттеняя, подсвечивая и акцентируя особенности друг друга, еще раз напоминая о том, что наша индустрия не национальная школа кино, которая работает и развивается в одном направлении, а сообщество творцов, которые создают контент для огромной разнополярной аудитории», — поделилась куратор «Кинорынка авторского кино» Ханна Мироненко.

Среди участников «Кинорынка» — семейная мистик-драма «Электросон» Павла Седова о девушке с генетическим заболеванием, решившей пойти на опасный обман ради свободы; хоррор «Правила дома» Филиппа Коршунова о студентах, оказавшихся в смертельной ловушке старого дома; спортивная комедия «Легенда без номера» Саши Громовой о бывшей звезде футбола, решившей доказать всем свое превосходство в неожиданном виде спорта — лапте.

© Пресс-материалы

В программе представлены также драмеди Сергея Харченко «Ночной гость» о семейном вечере, который превращается в череду неожиданных признаний, конфликтов и абсурдных ситуаций; триллер Юрия Быкова «Вершина» о группе альпинистов, столкнувшихся не только с опасностью гор, но и собственными страхами; этно-фэнтези Ольги Добромысловой «Снегурочка» о загадочной девочке, меняющей жизнь семьи на грани распада.

В программе также числятся параноидальный триллер Саши Мошковой «Гало» о писательнице, которая перестает понимать, где заканчивается реальность и начинается пугающее наваждение; мистическое драмеди Сергея Осипьяна «Самая легкая лодка в мире» по мотивам повести Юрия Коваля; и романтическая драма Григория Калинина «80 ударов в минуту» о девушке, пытающейся найти мужчину из своих снов.

Презентации проектов будут проходить в закрытом формате. На них будут присутствовать представители ведущих российских дистрибьюторских компаний, онлайн-платформ, продюсерских компаний, фестивалей и киностудий. Это профессиональное пространство, где у авторов есть уникальная возможность не только рассказать о своих проектах, но и услышать экспертное мнение, найти партнеров, получить предложения о сотрудничестве и определить стратегию дальнейшего продвижения фильма.

«Для нас очень важно продолжать развивать „Кинорынок“ в рамках „Нового движения“, потому что сегодня молодому авторскому кино особенно необходима профессиональная поддержка. Недостаточно просто снять фильм — важно, чтобы он дошел до зрителя, нашел свою аудиторию, свою дальнейшую жизнь. Именно поэтому мы создаем пространство, в котором молодые режиссеры и продюсеры могут напрямую встретиться с дистрибьюторами, платформами, фестивалями и индустрией», — подчеркнул генеральный продюсер фестиваля Максим Королев.

Расскажите друзьям