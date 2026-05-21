Фестиваль «Новое движение» объявил состав жюри, программу и участников «Кинорынка»

Председателем жюри третьего фестиваля молодого кино «Новое движение» в этом году стал продюсер Максим Добромыслов. В состав жюри также вошли оператор Всеволод Каптур, режиссер и сценарист Иван Соснин, актер театра и кино Риналь Мухаметов и актриса Анастасия Красовская, сообщили «Афише Daily» организаторы.
«В этом году конкурсная программа — это пространство, где авторская глубина, эксперимент и жанровое кино существуют не как противоречия, а как грани единого высказывания. Фильмы, которые мы отобрали, очень разные — по языку, по интонации, по происхождению, по тому, как они устроены изнутри. Но всех их объединяет одно: за каждым стоит художник, который не просто ищет форму: он хочет, чтобы его смыслы были услышаны. Мы убеждены, что по-настоящему живое кино рождается именно на этом пересечении — между творческой свободой и желанием найти отклик в зале. Как раз такое кино и ждет зрителей „Нового движения“», — рассказал программный директор фестиваля Трифон Бебутов.
Третий фестиваль молодого кино «Новое движение» пройдет с 28 мая по 1 июня в Великом Новгороде. Он соберет ярких дебютантов, независимых авторов и молодых профессионалов российского кинематографа.
Всего в конкурсной программе девять фильмов, каждый из которых представляет новый авторский взгляд и широкий спектр жанров: от психологической драмы и триллера до экспериментального кино, романтических историй и роуд-муви.
Среди участников — фильм Арсения Московского «Ветер в голове» о бывшем хоккеисте, который возвращается домой из-за границы, пытаясь успеть примириться с прошлым; драма Вероники Коржевской «Где ты?» о жизни супругов, у которых исчез ребенок; триллер Алексея Житковского «Д-76» о почтовом курьере, оказавшемся втянутым в опасный мир криминальных историй через пленочный фотоаппарат.
В конкурс также вошла картина Юлии Анищенко «Жужа» — история девушки, привыкшей оставаться незаметной, чья жизнь меняется после встречи с глухим юношей; фильм Вячеслава Иванова «Меня пожирает собственная кровать» о хрупкой близости двух молодых людей, существующих в своем замкнутом мире повседневных ритуалов и одиночества; и драма Тахмины Мюссе «Не золото» о молодом жителе Дагестана, пытающемся изменить свою жизнь после рокового проигрыша.
Помимо этого, в программу вошли международный проект Андрея Бурмистрова «Серф Животное» о группе девушек, отправляющихся на остров ради свободы, скорости и кайтсерфинга; романтическое роуд-муви Ильи Храмова «Трасса „Море-море“» о свадебном фотографе, который отправляется в поездку к морю вместе с бывшей девушкой и ее будущим мужем, надеясь вернуть прошлое и разобраться в собственных чувствах; и драма Светланы Белкиной «Чужой звонок» — история первой любви, воспоминаний и выбора между чужими ожиданиями и собственным путем.
Жюри основного конкурса присуждает награды в следующих официальных номинациях: «Главный приз», «Лучшая режиссура», «Лучшая мужская роль», «Лучшая женская роль» и «Лучшее визуальное решение». Обладатель главного приза получит премию губернатора Новгородской области в размере 1 млн рублей. Помимо этого, оргкомитет и дирекция наградят лучшего молодого продюсера России — этот приз вручат продюсеру вне зависимости от того, войдет ли его фильм в конкурсную программу.
Помимо основных наград, участники конкурсной программы смогут претендовать на специальные призы партнеров фестиваля. Кинопрокатная компания «Веретено» вручит одному из фильмов приз, включающий организацию премьерных показов и поддержку дальнейшего проката картины. Отдельный приз также учредил «ВКонтакте» — победитель получит поддержку в продвижении фильма в прокате. Будет также вручен специальный приз молодых кинокритиков.
Кроме того, на фестивале во второй раз пройдет «Кинорынок авторского кино». Это профессиональная площадка, где молодые режиссеры и продюсеры представят свои проекты дистрибьюторам, онлайн-платформам, фестивальным селекторам, продюсерам и потенциальным партнерам индустрии. На участие в «Кинорынке» в этом году отобраны девять перспективных проектов, включая картины на разных этапах производства: от девелопмента до постпродакшена.
«Если программы показов фестивалей — это обычно жесткий концепт, в котором картины сочетаются, перекликаясь и дополняя друг друга, то программа нашего „Кинорынка“ — это презентация проектов, которые резко контрастируют, оттеняя, подсвечивая и акцентируя особенности друг друга, еще раз напоминая о том, что наша индустрия не национальная школа кино, которая работает и развивается в одном направлении, а сообщество творцов, которые создают контент для огромной разнополярной аудитории», — поделилась куратор «Кинорынка авторского кино» Ханна Мироненко.
Среди участников «Кинорынка» — семейная мистик-драма «Электросон» Павла Седова о девушке с генетическим заболеванием, решившей пойти на опасный обман ради свободы; хоррор «Правила дома» Филиппа Коршунова о студентах, оказавшихся в смертельной ловушке старого дома; спортивная комедия «Легенда без номера» Саши Громовой о бывшей звезде футбола, решившей доказать всем свое превосходство в неожиданном виде спорта — лапте.
В программе представлены также драмеди Сергея Харченко «Ночной гость» о семейном вечере, который превращается в череду неожиданных признаний, конфликтов и абсурдных ситуаций; триллер Юрия Быкова «Вершина» о группе альпинистов, столкнувшихся не только с опасностью гор, но и собственными страхами; этно-фэнтези Ольги Добромысловой «Снегурочка» о загадочной девочке, меняющей жизнь семьи на грани распада.
В программе также числятся параноидальный триллер Саши Мошковой «Гало» о писательнице, которая перестает понимать, где заканчивается реальность и начинается пугающее наваждение; мистическое драмеди Сергея Осипьяна «Самая легкая лодка в мире» по мотивам повести Юрия Коваля; и романтическая драма Григория Калинина «80 ударов в минуту» о девушке, пытающейся найти мужчину из своих снов.
Презентации проектов будут проходить в закрытом формате. На них будут присутствовать представители ведущих российских дистрибьюторских компаний, онлайн-платформ, продюсерских компаний, фестивалей и киностудий. Это профессиональное пространство, где у авторов есть уникальная возможность не только рассказать о своих проектах, но и услышать экспертное мнение, найти партнеров, получить предложения о сотрудничестве и определить стратегию дальнейшего продвижения фильма.
«Для нас очень важно продолжать развивать „Кинорынок“ в рамках „Нового движения“, потому что сегодня молодому авторскому кино особенно необходима профессиональная поддержка. Недостаточно просто снять фильм — важно, чтобы он дошел до зрителя, нашел свою аудиторию, свою дальнейшую жизнь. Именно поэтому мы создаем пространство, в котором молодые режиссеры и продюсеры могут напрямую встретиться с дистрибьюторами, платформами, фестивалями и индустрией», — подчеркнул генеральный продюсер фестиваля Максим Королев.