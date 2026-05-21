Рената Реинсве сыграет Мэри Уолстонкрафт в байопике «Если любовь умрет»

Афиша Daily
Фото: A24

Рената Реинсве, известная по фильмам «Худший человек на свете» и «Сентиментальная ценность», исполнит роль писательницы и феминистки XVIII века Мэри Уолстонкрафт в байопике «Если любовь умрет» («If Love Should Die») Миа Хансен-Лев. Об этом студия Mubi сообщила в Каннах.

Уолстонкрафт получила известность как автор эссе 1792 года «В защиту прав женщины», она также занималась педагогикой. Уолстонкрафт скончалась через несколько дней после рождения второй дочери — будущей писательницы Мэри Шелли, автора книги «Франкенштейн, или современного Прометей».

Фильм Хансен-Лев охватит последние 12 лет жизни Уолстонкрафт. Действие развернется накануне Французской революции. Помимо Реинсве в картине также снимется Джейн Бивер («Клуб убийц»).

Среди ближайших проектов с участием Реинсве — фильм «Закулисье реальности» по мотивам хоррора с 4Chan с бесконечным лабиринтом пустых лиминальных помещений, которые вызывают у зрителя тревогу. Картина выйдет в российский прокат 4 июня.

