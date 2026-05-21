Кристофер Нолан признался, что никогда не пользовался электронной почтой

В интервью программе «60 минут» режиссер Кристофер Нолан рассказал, что никогда не использовал электронную почту и не владеет смартфоном.

Он пояснил: «Я получаю много распечатанных писем. Меня никогда особо не интересовало это как форма общения. <…> У меня нет смартфона. С каждым днем все труднее. Возвращение QR-кодов сильно усложнило жизнь. В поездках я ношу с собой раскладушку».

Новая картина Нолана — «Одиссея» — выйдет 17 июля 2026 года. Это первый в истории фильм, полностью снятый на камеры IMAX.

В актерский состав вошли Мэтт Деймон («Умница Уилл Хантинг»), Том Холланд («Человек-паук: Возвращение домой»), Зендая («Эйфория»), Энн Хэтэуэй («Дьявол носит Prada»), Роберт Паттинсон («Умри, моя любовь»), Шарлиз Терон («Безумный Макс: Дорога ярости»), Лупита Нионго («Черная пантера»).

Съемки «Одиссеи» продлились полгода, с февраля по август. Съемочная группа побывала в Марокко, Греции, Италии, на Мальте, в Шотландии и Испании. Завершились съемки в Лос-Анджелесе.

Большая часть съемок проходила в открытом море. «Мы вывозили актеров, которые играют команду корабля Одиссея, на настоящие волны, в реальные места. И да, оно безгранично, ужасающе, прекрасно и благосклонно, по мере того как условия меняются. Мы действительно хотели передать, насколько тяжелыми были бы эти путешествия для людей, и тот прыжок веры, который они совершали в неисследованном, не нанесенном на карты мире», — поделился впечатлениями Нолан.

