Майкл Бэй снимет фильм о крупнейшей американской спасательной операции в Иране

Американский режиссер Майкл Бэй, известный по фильмам «Перл-Харбор» и «Армагеддон», снимет картину о крупнейшей в истории США спасательной операции, развернувшейся в Иране. Об этом сообщил Deadline.
Ленту выпустит Universal Pictures. В ней расскажут о двух американских летчиках, самолет которых был сбит в горах в Иране. Военные США сумели эвакуировать военных, пробравшись в тыл врага.
Миссия по спасению пилотов попала в заголовки мировых новостей и привлекла внимание Бэя. Об операции написали книгу, ее автором стал Митчелл Цукофф. Издательство HarperCollins опубликует издание в 2027 году.
В новом проекте Бэй снова будет сотрудничать с продюсерами Скоттом Гарденхоуром и Эрвином Стоффом, которые ранее работали над фильмом «13 часов: Секретные солдаты Бенхази». Все трое станут продюсерами будущего фильма.
«За свою 30-летнюю карьеру у меня сложилось потрясающее партнерство с Министерством обороны и замечательными военнослужащими США. В моем фильме „ 13 часов“ ни одна спасательная служба не откликнулась на призыв о помощи. Этот фильм о всех, кто откликнулся на призыв в одной из самых сложных, запутанных и рискованных операций в новейшей истории. Он воспевает истинный героизм и непоколебимую преданность наших военнослужащих», — отметил Бэй.