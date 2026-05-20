Майкл Бэй снимет фильм о крупнейшей американской спасательной операции в Иране

Американский режиссер Майкл Бэй, известный по фильмам «Перл-Харбор» и «Армагеддон», снимет картину о крупнейшей в истории США спасательной операции, развернувшейся в Иране. Об этом сообщил Deadline.

Ленту выпустит Universal Pictures. В ней расскажут о двух американских летчиках, самолет которых был сбит в горах в Иране. Военные США сумели эвакуировать военных, пробравшись в тыл врага.

Миссия по спасению пилотов попала в заголовки мировых новостей и привлекла внимание Бэя. Об операции написали книгу, ее автором стал Митчелл Цукофф. Издательство HarperCollins опубликует издание в 2027 году.

В новом проекте Бэй снова будет сотрудничать с продюсерами Скоттом Гарденхоуром и Эрвином Стоффом, которые ранее работали над фильмом «13 часов: Секретные солдаты Бенхази». Все трое станут продюсерами будущего фильма.

«За свою 30-летнюю карьеру у меня сложилось потрясающее партнерство с Министерством обороны и замечательными военнослужащими США. В моем фильме „ 13 часов“ ни одна спасательная служба не откликнулась на призыв о помощи. Этот фильм о всех, кто откликнулся на призыв в одной из самых сложных, запутанных и рискованных операций в новейшей истории. Он воспевает истинный героизм и непоколебимую преданность наших военнослужащих», — отметил Бэй.

