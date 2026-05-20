Билли Джоэл выступил против фильма о себе, назвав его «юридически и профессионально ошибочным»

Музыкант Билли Джоэл выступил против фильма о его молодости, который задумал снять режиссер Джон Оттман, занимавшийся монтажом байопиков «Майкл» и «Богемская рапсодия». Об этом написал Variety.
Артист назвал проект «юридически и профессионально ошибочным». Джоэл не предоставит создателям ленты права на его музыку и на экранизацию его жизни. Он подчеркнул, что картина не получит его одобрения.
«Еще с 2021 года заинтересованные стороны были официально уведомлены о том, что они не обладают правами на музыку Билли Джоэла и не смогут получить музыкальные права, необходимые для этого проекта», — подчеркнул представитель певца.
Оттман приступит к съемкам байопика осенью. Фильм расскажет о молодости Джоэла глазами его первого менеджера Ирвина Мазура. Также авторы ленты получили права на экранизацию воспоминаний барабанщика и видеорежиссера Джона Смолла.
Смолл был другом Джоэла, но музыканты поссорились из-за того, что Джоэл вступил в романтические отношения с женой Смолла. Этот поступок привел к тому, что Джоэл оказался на улице, столкнулся с депрссией и пытался покончить с собой из-за чувства вина.
Смолл ранее признался, что в конце концов простил друга, несмотря на то, что его брак завершился, а его супруга вполследствии вышла замуж за Джоэла. Брак бывшего друга и бывшей жены Смолла продлился с 1973 по 1982 год.
Смолл выступит консультантом, сопродюсером и режиссером второй съемочной группы в фильме Оттмана. Он уже назвал проект самой честной и подлинной версией ранних лет Джоэла, которая избегает преувеличений и мифотворчества.