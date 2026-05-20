Московский зоопарк подключился к спасению бегемотов Пабло Эскобара в Колумбии

Речь идет о потомках животных, которых в конце 1980-х завез в страну наркобарон Пабло Эскобар. Четыре бегемота жили на его частном ранчо в долине реки Магдалена, но после смерти Эскобара в 1993 году ранчо забросили, а животные разбрелись по округе. Сейчас их популяция оценивается примерно в 170 особей.