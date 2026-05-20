Анджелина Джоли говорит по-французски в трейлере фильма «Кутюр»

На ютуб-канале Vertical опубликовали трейлер фильма «Кутюр» с Анджелиной Джоли и Луи Гаррелем. Картина выйдет в зарубежный кинопрокат 26 июня.
Она расскажет о американском режиссере по имени Максин, которая прилетает в Париж, чтобы снять фильм о закулисье Недели высокой моды. Вскоре кинематографистка узнает, что у нее — рак.
Джоли исполнила в ленте главную роль. Гаррель предстал в образе оператора Антона, с которым по сюжету сближается и в которого влюбляется героиня.
Постановкой и сценарием драмы занималась французский режиссер Алиса Винокур («Проксима»). В актерский состав вошли Аньер Аней и Элла Румпф, они сыграли модель Аду и визажистку Анжель.