Милли Олкок вернется к роли Супергерл в «Человеке завтрашнего дня»

Героиня Супергерл в исполнении австралийской актрисы Милли Олкок появится в «Человеке завтрашнего дня» — сиквеле «Супермена». Премьера фильма запланирована на 2027 год. О своем возвращении актриса рассказала в интервью Variety.
Олкок также поделилась воспоминаниями о прослушивании на роль Супергерл — это были ее первые очные пробы. В день кастинга костюма еще не было, и девушку нарядили в синюю рубашку с длинным рукавом и красную юбку. Сопредседатель DC Studios Питер Сафран вспоминает: «У всех на глазах были слезы. Она носит свое сердце на рукаве, она вкладывает в роль столько эмоций. Мы все переглянулись и сказали: „Это абсолютное совершенство. Она именно то, что мы хотим“».
Сольный фильм «Супергерл» выходит 26 июня. Уже доступен трейлер. Перед началом съемок Олкок два месяца тренировалась и училась каскадерскому мастерству. При этом актриса не смотрит супергеройское кино — даже в рамках подготовки к роли. Она не видела «Черную вдову», «Капитана Марвел» и «Чудо-женщину». «Это, наверное, не очень хорошо. Мне стоило бы солгать!» — пошутила Олкок в интервью.
Джеймс Ганн анонсировал сиквел «Человек завтрашнего дня» 3 сентября, опубликовав в соцсетях изображение из комикса, на котором Супермен стоит рядом с Лексом Лютором в его боевом костюме. В комиксах DC Лютор создал костюм, чтобы уравняться с Суперменом по силе и способностям.
В конце 2025 года DC также объявила, что в фильме появится Брейниак — культовый антагонист из комиксов о Супермене. Это гиперразумный инопланетный андроид, одержимый коллекционированием знаний и целых цивилизаций, которые он часто уменьшает и хранит в своих сосудах. Его роль исполнит немецкий актер Ларс Айдингер.