Милли Олкок вернется к роли Супергерл в «Человеке завтрашнего дня»

Олкок также поделилась воспоминаниями о прослушивании на роль Супергерл — это были ее первые очные пробы. В день кастинга костюма еще не было, и девушку нарядили в синюю рубашку с длинным рукавом и красную юбку. Сопредседатель DC Studios Питер Сафран вспоминает: «У всех на глазах были слезы. Она носит свое сердце на рукаве, она вкладывает в роль столько эмоций. Мы все переглянулись и сказали: „Это абсолютное совершенство. Она именно то, что мы хотим“».