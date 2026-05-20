Милли Олкок вернется к роли Супергерл в «Человеке завтрашнего дня»

Появился тизер фильма «Rolling Loud» с Оуэном Уилсоном и Трэвисом Скоттом
Бабушку-стримершу из США задержала полиция во время трансляции
«Заветы» — продолжение «Рассказа служанки» — продлили на второй сезон
В Великобритании радиостанция по ошибке объявила о смерти короля
Вышел новый трейлер «Властелинов вселенной» — фильма о Хи-Мэне с Николасом Галициным и Джаредом Лето
Дженна Ортега сыграет в новом фильме Леоса Каракса «Lily May B»
Джон Сина и Эрик Андре в первом трейлере комедии «Братик»
Книги о Егоре Летове получат специальную маркировку из-за упоминания в них наркотиков
Традиционному поиску Google конец: выдачу с десятью ссылками почти полностью заменит ИИ-обзор
В Петербурге проведут интерактивный перформанс с роботом к выходу нового романа Евгения Водолазкина
Жара в Москве побила 129-летний температурный рекорд
Бахрушинский музей открыл Новый музей театра в Петербурге
МТС предложила архитекторам переосмыслить дизайн городских вышек связи
Собянин: завершить строительство станции «Достоевская» Кольцевой линии метро планируется в 2030 году
Компания Nintendo разработала приложение, которое позволит превращать фото в мини-игры
Создатели Kingdom Come: Deliverance работают над игрой во вселенной «Властелина колец»
Хью Джекман и Майкл Сарноски — о фильме «Смерть Робин Гуда»
В парке Галицкого в Краснодаре появилось «Лесное озеро»
Вышел тизер продолжения «Ста лет одиночества» по роману Габриэля Гарсиа Маркеса
Трек D4vd для «Аркейна» удалили со стримингов после обвинений музыканта в убийстве
Фестиваль ходьбы «10 тысяч шагов» пройдет в Москве 7 июня
В парке «Красногвардейские пруды» пройдет ежегодный фестиваль водных фонариков
Лауреатка Нобелевки призналась, что использует ИИ при работе над новым романом
Сценарист «Таксиста» Пол Шредер завел ИИ-девушку, и она сама прервала общение с ним
Создатели «Очень странных дел» объяснят финал сериала только в 2046 году
Очистку пляжей Туапсе от нефтепродуктов обещают завершить к 1 июня
Инди-подразделение Warner Bros. приобрело права на новый фильм Пак Чхан Ука
Ленинградский вокзал в Москве 22 мая откроется после реконструкции

Милли Олкок вернется к роли Супергерл в «Человеке завтрашнего дня»

Афиша Daily
2 мин на чтение
Фото: DC

Героиня Супергерл в исполнении австралийской актрисы Милли Олкок появится в «Человеке завтрашнего дня» — сиквеле «Супермена». Премьера фильма запланирована на 2027 год. О своем возвращении актриса рассказала в интервью Variety.

Олкок также поделилась воспоминаниями о прослушивании на роль Супергерл — это были ее первые очные пробы. В день кастинга костюма еще не было, и девушку нарядили в синюю рубашку с длинным рукавом и красную юбку. Сопредседатель DC Studios Питер Сафран вспоминает: «У всех на глазах были слезы. Она носит свое сердце на рукаве, она вкладывает в роль столько эмоций. Мы все переглянулись и сказали: „Это абсолютное совершенство. Она именно то, что мы хотим“».

Сольный фильм «Супергерл» выходит 26 июня. Уже доступен трейлер. Перед началом съемок Олкок два месяца тренировалась и училась каскадерскому мастерству. При этом актриса не смотрит супергеройское кино — даже в рамках подготовки к роли. Она не видела «Черную вдову», «Капитана Марвел» и «Чудо-женщину». «Это, наверное, не очень хорошо. Мне стоило бы солгать!» — пошутила Олкок в интервью.

Джеймс Ганн анонсировал сиквел «Человек завтрашнего дня» 3 сентября, опубликовав в соцсетях изображение из комикса, на котором Супермен стоит рядом с Лексом Лютором в его боевом костюме. В комиксах DC Лютор создал костюм, чтобы уравняться с Суперменом по силе и способностям.

В конце 2025 года DC также объявила, что в фильме появится Брейниак — культовый антагонист из комиксов о Супермене. Это гиперразумный инопланетный андроид, одержимый коллекционированием знаний и целых цивилизаций, которые он часто уменьшает и хранит в своих сосудах. Его роль исполнит немецкий актер Ларс Айдингер.

Расскажите друзьям