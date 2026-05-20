Бабушку-стримершу из США задержала полиция во время трансляции

Появился тизер фильма «Rolling Loud» с Оуэном Уилсоном и Трэвисом Скоттом
Милли Олкок вернется к роли Супергерл в «Человеке завтрашнего дня»
«Заветы» — продолжение «Рассказа служанки» — продлили на второй сезон
В Великобритании радиостанция по ошибке объявила о смерти короля
Вышел новый трейлер «Властелинов вселенной» — фильма о Хи-Мэне с Николасом Галициным и Джаредом Лето
Дженна Ортега сыграет в новом фильме Леоса Каракса «Lily May B»
Джон Сина и Эрик Андре в первом трейлере комедии «Братик»
Книги о Егоре Летове получат специальную маркировку из-за упоминания в них наркотиков
Традиционному поиску Google конец: выдачу с десятью ссылками почти полностью заменит ИИ-обзор
В Петербурге проведут интерактивный перформанс с роботом к выходу нового романа Евгения Водолазкина
Жара в Москве побила 129-летний температурный рекорд
Бахрушинский музей открыл Новый музей театра в Петербурге
МТС предложила архитекторам переосмыслить дизайн городских вышек связи
Собянин: завершить строительство станции «Достоевская» Кольцевой линии метро планируется в 2030 году
Компания Nintendo разработала приложение, которое позволит превращать фото в мини-игры
Создатели Kingdom Come: Deliverance работают над игрой во вселенной «Властелина колец»
Хью Джекман и Майкл Сарноски — о фильме «Смерть Робин Гуда»
В парке Галицкого в Краснодаре появилось «Лесное озеро»
Вышел тизер продолжения «Ста лет одиночества» по роману Габриэля Гарсиа Маркеса
Трек D4vd для «Аркейна» удалили со стримингов после обвинений музыканта в убийстве
Фестиваль ходьбы «10 тысяч шагов» пройдет в Москве 7 июня
В парке «Красногвардейские пруды» пройдет ежегодный фестиваль водных фонариков
Лауреатка Нобелевки призналась, что использует ИИ при работе над новым романом
Сценарист «Таксиста» Пол Шредер завел ИИ-девушку, и она сама прервала общение с ним
Создатели «Очень странных дел» объяснят финал сериала только в 2046 году
Очистку пляжей Туапсе от нефтепродуктов обещают завершить к 1 июня
Инди-подразделение Warner Bros. приобрело права на новый фильм Пак Чхан Ука
Ленинградский вокзал в Москве 22 мая откроется после реконструкции

Бабушку-стримершу из США задержала полиция во время трансляции

Афиша Daily
2 мин на чтение
Фото: GrammaCrackers/YouTube

В дом 81-летней стимерши Сью Жако, известной как GrammaCrackers, ворвались полицейские и задержали ее во время трансляции. Об этом сообщает Dexerto. 

Инцидент произошел вечером 18 мая, когда у Жако шел круглосуточный стрим-марафон. Зрители увидели, как в комнату, где она вела трансляцию, вошли вооруженные полицейские. Сама стримерша в этот момент спала. 

На следующий день Жако вернулась к зрителям и рассказала о случившемся с юмором. По ее словам, полицейские прибыли к ее дому из-за ложного вызова: кто-то сообщил правоохранителям, что пенсионерку застрелили. 

Жако отметила, что к ней приехали около 20 полицейских машин, пять сотрудников спецназа, а над зданием летали дроны. При этом пенсионерка сказала, что «никогда не чувствовала себя более защищенной». 

«Меня вывели, и я не понимала, что происходит, но это было в каком-то смысле весело. Мой внук и мой ребенок обнимали меня — обычно столько внимания не получишь. Я прямо наслаждалась этим», — рассказала она. 

Особенно Жако запомнилась одна из полицейских. Стримерша назвала ее «самой красивой женщиной-полицейской», которую когда-либо видела, и отметила, что та была очень милой, но при необходимости «могла бы надрать кому-нибудь задницу». 

Внук Жако рассказал, что полицейские вели себя уважительно: аккуратно обращались со стримерским оборудованием и старались не попадать в кадр во время обыска. После того как все закончилось, GrammaCrackers выпила ибупрофен и легла спать. 

GrammaCrackers стала известна благодаря стримам Minecraft. В 2025 году она завела ютуб-канал и начала собирать деньги на лечение своего внука Джека Селфа, у которого диагностировали саркому. Ей удалось собрать для него 59 тыс. долларов. Сейчас внук стримерши находится в ремиссии. 

Расскажите друзьям