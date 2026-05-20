У сериала «Заветы» — продолжения «Рассказа служанки» — будет второй сезон. Об этом объявил Hulu незадолго до финала первого сезона, который состоится 27 мая, пишет Variety.
В шоу рассказывается о молодых девушках в Гилеаде — Агнес и Дейзи. Героини попадут в элитную подготовительную школу, где работает тетка Лидия, которая будет силой добиваться от них полного послушания.
В сериале снимаются Энн Дауд, Чейз Инфинити, Люси Халлидей, Роуэн Бланчард, Маттеа Конфорти, Изольда Ардис, Шехина Мпумлвана, Бирва Пандья и Элизабет Мосс. Проект разработала та же команда, которая работала над оригинальным шоу по мотивам романов Маргарет Этвуд. Первый эпизод «Заветов» вышел 8 апреля.