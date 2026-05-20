В Великобритании радиостанция по ошибке объявила о смерти короля

Британская радиостанция Radio Caroline по ошибке объявила о смерти короля Карла III. В прямом эфире прозвучал записанный заранее ролик с трагической вестью — такие аудио готовят все СМИ Великобритании. Об этом сообщил Independent.
Трансляция неожиданно прервалась днем 19 мая, и в радиоэфире зазвучали голоса ведущих. Они сообщили о кончине монарха, после чего включили гимн «Боже, храни короля».
Команда Radio Caroline вскоре принесла извинения за случившееся. Представители медиакомпании рассказали, что ложное объявление было сделано из-за компьютерной ошибки.
«Из-за компьютерной ошибки в нашей главной студии во вторник днем (19 мая) случайно активировалась процедура „Смерть монарха“, которую все британские станции держат наготове, надеясь при этом избежать ее применения», — пояснил директор станции Питер Мур.
Он подчеркнул, что Radio Caroline «с удовольствием транслировало рождественские послания ее величества королевы а теперь и короля». «Мы надеемся делать это еще долгие годы», — добавил Мур.
В 2024 году стало известно, что Карл III проходит лечение от рака. После перерыва король вернулся к публичным мероприятиям, что может свидетельствовать об улучшении его состояния.