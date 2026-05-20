Книги о Егоре Летове получат специальную маркировку из-за упоминания в них наркотиков

Книги о Егоре Летове, выпущенные издательством «АСТ», получат специальную маркировку из-за упоминания в них наркотиков. Об этом написал ТАСС.
Перечень книг, подлежащих маркировке, опубликовал Российский книжный союз. В его список вошли около тысячи произведений, в том числе три книги Алексея Коблова о лидере рок-группы «Гражданская оборона».
Речь идет об изданиях «Егор Летов: Калейдоскоп. Прямая речь, интервью, монологи», «Егор Летов: Сияние» и «Егор Летов: Моя оборона. Архивные фотографии, документы, рукописи». В них содержатся воспоминания музыканта и его интервью.
Промаркируют также сочинения Виктора Пелевина, Сергея Лукьяненко, Татьяны Устиновой, Натальи Нестеровой, Дины Рубиной, Стивена Кинга, Чака Паланика, Карлоса Кастанеды, Эриха Марии Ремарка, Джона Стейнбека и Дэниела Киза.
Требования к обязательной маркировке книг, содержащих информацию о наркотических средствах, ввели 1 марта. Согласно им, издатели должны предупреждать читателей, если наркотики упоминаются как часть художественного смысла, и помечать издания антинаркотическими надписями.