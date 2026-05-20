Фото: Amazon MGM Studios

На ютуб-канале Amazon MGM Studios появился финальный трейлер «Властелинов вселенной» — лайв-экшн-экранизации истории о Хи-Мэне. Фильм выйдет в мировой прокат 5 июня.

Ролик начинается с кадров классического мультсериала «Хи-Мэн и властелины вселенной», а затем переходит к игровым сценам. В центре сюжета — юный Адам в исполнении Николаса Галицина: он получает Меч силы и должен призвать силу Серого Черепа, чтобы стать Хи-Мэном.

В трейлере также показали королеву Марлену, которую играет Шарлотта Райли, Волшебницу в исполнении Морены Баккарин и союзников героя — Рэм-Мэна, Меканека и Фисто. Вместе им предстоит сразиться со Скелетором, роль которого исполнил Джаред Лето, и спасти техномагический мир Этернии.

Видео: Amazon MGM Studios/YouTube

Режиссером «Властелинов вселенной» стал Трэвис Найт, снявший «Бамблби» и «Кубо. Легенду о самурае». Сценарий написал его постоянный соавтор Кристофер Джон Батлер, а над предыдущими версиями работали Аарон и Адам Ни, а также Дейв Каллахан. Музыку к фильму создал Дэниел Пембертон, в записи саундтрека поучаствовал гитарист Queen Брайан Мэй.

«Властелины вселенной» основаны на линейке игрушек Mattel, по которой в 1980-х создали мультсериал, комиксы и отдельную франшизу про Ши-Ру. В 1987 году уже выходил игровой фильм о Хи-Мэне с Дольфом Лундгреном.

