Дженна Ортега сыграет в новом фильме Леоса Каракса «Lily May B»

Появился тизер фильма «Rolling Loud» с Оуэном Уилсоном и Трэвисом Скоттом
Милли Олкок вернется к роли Супергерл в «Человеке завтрашнего дня»
Бабушку-стримершу из США задержала полиция во время трансляции
«Заветы» — продолжение «Рассказа служанки» — продлили на второй сезон
В Великобритании радиостанция по ошибке объявила о смерти короля
Вышел новый трейлер «Властелинов вселенной» — фильма о Хи-Мэне с Николасом Галициным и Джаредом Лето
Джон Сина и Эрик Андре в первом трейлере комедии «Братик»
Книги о Егоре Летове получат специальную маркировку из-за упоминания в них наркотиков
Традиционному поиску Google конец: выдачу с десятью ссылками почти полностью заменит ИИ-обзор
В Петербурге проведут интерактивный перформанс с роботом к выходу нового романа Евгения Водолазкина
Жара в Москве побила 129-летний температурный рекорд
Бахрушинский музей открыл Новый музей театра в Петербурге
МТС предложила архитекторам переосмыслить дизайн городских вышек связи
Собянин: завершить строительство станции «Достоевская» Кольцевой линии метро планируется в 2030 году
Компания Nintendo разработала приложение, которое позволит превращать фото в мини-игры
Создатели Kingdom Come: Deliverance работают над игрой во вселенной «Властелина колец»
Хью Джекман и Майкл Сарноски — о фильме «Смерть Робин Гуда»
В парке Галицкого в Краснодаре появилось «Лесное озеро»
Вышел тизер продолжения «Ста лет одиночества» по роману Габриэля Гарсиа Маркеса
Трек D4vd для «Аркейна» удалили со стримингов после обвинений музыканта в убийстве
Фестиваль ходьбы «10 тысяч шагов» пройдет в Москве 7 июня
В парке «Красногвардейские пруды» пройдет ежегодный фестиваль водных фонариков
Лауреатка Нобелевки призналась, что использует ИИ при работе над новым романом
Сценарист «Таксиста» Пол Шредер завел ИИ-девушку, и она сама прервала общение с ним
Создатели «Очень странных дел» объяснят финал сериала только в 2046 году
Очистку пляжей Туапсе от нефтепродуктов обещают завершить к 1 июня
Инди-подразделение Warner Bros. приобрело права на новый фильм Пак Чхан Ука
Ленинградский вокзал в Москве 22 мая откроется после реконструкции

Дженна Ортега сыграет в новом фильме Леоса Каракса «Lily May B»

Афиша Daily
1 мин на чтение
Фото: John Nacion/Getty Images

Дженна Ортега получила главную роль в фильме «Lily May B». Режиссером выступит Леос Каракс («Дурная кровь»), пишет Variety.

Ленту описывают как сюрреалистичный роуд-муви с элементами антиутопии. В центре сюжета — девочка, девушка и молодой человек, каждый из которых скрывает страшную тайну. Они встречаются в мире, находящемся на грани конца света, и отправляются в путешествие в поисках самих себя.

Кто еще снимется в картине, станет известно в сентябре. Съемки начнутся весной 2027 года.

Сейчас Ортега снимается в третьем сезоне «Уэнсдей». Премьера состоится в следующем году.

Расскажите друзьям