Бахрушинский музей открыл Новый музей театра в Петербурге. Об этом сообщил «Интерфакс».
Новая экспозиция появилась в Театре юных зрителей имени Брянцева. Директор Бахрушинского музея Кристина Трубинова напомнила, что только за 2026 год открылись 8 его филиалов.
Главное здание Бахрушинскго музея закрылось на масштабную реставрацию еще в 2022 году. В 2023 году появилась федеральная программа «Новый музей театра», в рамках которой музейные пространства устраивают в действующих театрах.
Экспозиция в ТЮЗе имени Брянцева представит процесс становления отечественной школы театра для детей и юношества. В ней покажут более 250 предметов из коллекции Бахрушинского музея и собственного собрания Театра юных зрителей.
Гости театра смогут узнать о его истории, начиная с 1920–1930-х годов. Музей расскажет о ведущих деятелях ТЮЗа, деятельности артистов во время Великой Отечественной войны, а также о современной активности команды.