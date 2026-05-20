Бахрушинский музей открыл Новый музей театра в Петербурге

Бахрушинский музей открыл Новый музей театра в Петербурге. Об этом сообщил «Интерфакс».

Новая экспозиция появилась в Театре юных зрителей имени Брянцева. Директор Бахрушинского музея Кристина Трубинова напомнила, что только за 2026 год открылись 8 его филиалов.

Главное здание Бахрушинскго музея закрылось на масштабную реставрацию еще в 2022 году. В 2023 году появилась федеральная программа «Новый музей театра», в рамках которой музейные пространства устраивают в действующих театрах.

Экспозиция в ТЮЗе имени Брянцева представит процесс становления отечественной школы театра для детей и юношества. В ней покажут более 250 предметов из коллекции Бахрушинского музея и собственного собрания Театра юных зрителей.

Гости театра смогут узнать о его истории, начиная с 1920–1930-х годов. Музей расскажет о ведущих деятелях ТЮЗа, деятельности артистов во время Великой Отечественной войны, а также о современной активности команды.

