Традиционному поиску Google конец: выдачу с десятью ссылками почти полностью заменит ИИ-обзор

На конференции I/O Google представил масштабное обновление поиска на базе искусственного интеллекта. В TechCrunch считают, что с ним эпоха привычной выдачи с «десятью синими ссылками» фактически закончилась.

В центре обновления — новая «умная поисковая строка», которую Google называет самым большим изменением этого элемента более чем за 25 лет. Она сможет расширяться под длинные разговорные запросы, а не заставлять пользователя заранее выбирать режим поиска. Кроме того, в строке появятся ИИ-подсказки, которые будут помогать формулировать более сложные и точные запросы.

Google также усилит AI Overviews и AI Mode. Пользователи смогут задавать уточняющие вопросы прямо в ИИ-режиме, а поисковая выдача все чаще будет превращаться не в список ссылок, а в интерактивный интерфейс с динамическими блоками, визуализациями и виджетами. Например, на вопрос о черных дырах Google сможет сгенерировать интерактивную визуализацию, а затем менять ее в реальном времени в ответ на дополнительные вопросы.

Еще одно важное нововведение — «информационные агенты». С этого лета пользователи смогут создавать и настраивать несколько таких агентов прямо в поиске. Они будут работать 24/7, отслеживать изменения в интернете и присылать обновления при выполнении заданных условий. Например, агент сможет следить за движениями рынка в определенном секторе по параметрам пользователя, составлять план мониторинга и выдавать обобщенные апдейты со ссылками и дополнительной информацией.

Как отмечает TechCrunch, по сути это развитие идеи Google Alerts, запущенной еще в 2003 году. Но если Alerts просто сообщали о новых результатах по заданным словам, новые агенты смогут не только замечать изменения, но и анализировать их.

Кроме того, Google добавит в поиск возможность создавать собственные мини-приложения с помощью естественного языка. Для этого компания использует Antigravity — агентскую платформу для разработки. Пользователь, например, сможет собрать приложение для планирования питания на основе своего календаря или фитнес-приложение под личные цели. В Google подчеркивают, что поиск все больше будет смещаться от простого получения информации к действиям на ее основе.

Новые функции работают на базе Gemini и создавались вместе с командой Google DeepMind. По словам компании, в системе используется Gemini Flash 3.5. Генеративный интерфейс станет доступен всем пользователям Google бесплатно этим летом. Новая поисковая строка появится уже на этой неделе. А функции создания мини-приложений и информационных агентов сначала запустят для подписчиков Google AI Pro и Ultra.

Google утверждает, что его ИИ-функциями поиска уже пользуется огромная аудитория: у AI Overviews более 2,5 млрд пользователей в месяц, а у разговорного режима AI Mode — более 1 млрд. Для сравнения, у ChatGPT было 900 млн еженедельных активных пользователей на начало этого года.

Для СМИ эти изменения могут стать новым ударом. Из-за AI Overviews медиа уже столкнулись со снижением переходов из Google, а теперь пользователи, вероятно, будут еще реже открывать сайты из поисковой выдачи. В TechCrunch предполагают, что ссылки в новом Google Search все больше будут уходить на второй план. 

