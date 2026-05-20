В Петербурге проведут интерактивный перформанс с роботом к выходу нового романа Евгения Водолазкина

На Санкт-Петербургском международном книжном салоне покажут интерактивный перформанс «Игра в имитацию». Его проведут к выходу нового романа Евгения Водолазкина «Последнее дело майора Чистова», рассказали «Афише Daily» организаторы.
В центре перформанса — прозрачный стеклянный куб, внутри которого находится робот с искусственным интеллектом по имени Иван Иваныч. По сюжету он становится свидетелем убийства своего создателя — нейрофизиолога Литвина. Посетителям предложат провести короткий допрос и попытаться установить детали произошедшего.
Зрители смогут наблюдать за происходящим снаружи, не слыша разговора. В конце участнику предстоит решить, с кем он говорил — с человеком или алгоритмом, с «душой» или «имитацией». После этого он узнает, кто именно отвечал ему во время беседы.
Инсталляция будет работать на Дворцовой площади с 21 по 24 мая, с 11.00 до 20.00. Участие бесплатное, но количество сеансов ограничено. Каждый диалог проходит индивидуально и длится 8–10 минут.
«Темпы развития ИИ порождают экзистенциальные страхи: уже не все люди могут отличить генеративные визуалы от реальных, общение искусственного интеллекта от живого человека. В условиях тревоги и неопределенности у людей появляется потребность в саморефлексии и поиске устойчивой картины мира. Роман „Последнее дело майора Чистова“ позволяет читателю заглянуть внутрь себя и ответить на важные экзистенциальные вопросы о природе души человека», — отмечают создатели проекта.
По мнению Евгения Водолазкина, человека от машины отличает наличие воспоминаний и пережитого опыта: «Машина не может быть субъектом, поэтому у нее ни желаний, ни мечтаний, ни переживаний. Она способна лишь имитировать».
Роман Евгения Водолазкина «Последнее дело майора Чистова» выйдет в «Яндекс Книгах» 21 мая в электронном и аудиоформате. Аудиоверсию озвучил Алексей Багдасаров, бумажную версию выпускает «Редакция Елены Шубиной».