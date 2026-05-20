Жара в Москве побила 129-летний температурный рекорд

В 14.00 20 мая температура воздуха в Москве поднялась до +30 градусов — это рекорд за 129 лет. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
Предыдущий рекорд был поставлен в 1897 году. Тогда воздух прогрелся до +29,7 градуса.
Ожидается, что жара достигнет пика завтра, в четверг. Столбики термометров могут подняться до +31 градуса. В МЧС москвичам и гостям города рекомендовали соблюдать осторожность и правила пожарной безопасности, избегать перегрева на солнце, надевать светлую одежду и головной убор, пить больше воды.
Затем, однако, температура пойдет на спад. По прогнозам Гидрометцентра, в выходные она понизится на 7–8 градусов и вернется к климатической норме или даже опустится чуть ниже. Тишковец же указывает на более низкие показатели — от +12 до +15 градусов.