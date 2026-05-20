Собянин: завершить строительство станции «Достоевская» Кольцевой линии метро планируется в 2030 году

Строительство станции метро «Достоевская» — один из самых сложных проектов в столичном метро, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. По его словам, работы идут в условиях плотной городской застройки, большого количества инженерных коммуникаций и обильного водопритока. Завершить строительство планируют в 2030 году.
«Закончили проходку шестого шахтного ствола — смонтировали 43 чугунных кольца диаметром 6 метров и высотой 1 метр каждое. Все работы проходили вручную, без средств малой механизации. Метростроители прокладывали шахту в неустойчивых грунтах с помощью отбойных молотков», — написал Собянин.
Он добавил, что «Достоевская» станет 13-й станцией на Кольцевой линии, одной из самых востребованных в столичном метро. У пассажиров появится дополнительная пересадка на Люблинско-Дмитровскую линию. Тысячи москвичей смогут выбирать более удобные варианты поездок.
Зимой для станции «Достоевская» утвердили архитектурную концепцию в стиле ар-деко. Как подчеркнул градоначальник, ее облик объединит в себе монументальность первых линий московского метро и имя Федора Достоевского. В отделке платформы используют натуральный камень и художественный металл.