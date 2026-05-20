Студия A24 выпустила видеоролик, в котором актер Хью Джекман и режиссер Майкл Сарноски рассказывают о съемках и своей интерпретации картины «Смерть Робин Гуда». Премьера в зарубежном прокате запланирована на 19 июня.
Сарноски объясняет: «Этот фильм сильно отличается от остальных легенд о Робин Гуде. У него своя особенная трактовка. А что, если представить Робина этаким кровожадным убийцей? Он вырос в жестоком, ледяном мире, где каждый встречный, скорее всего, пытается тебя убить. <…> Главное, чего мы хотели добиться, — чтобы зритель почувствовал эту связь между природой, духовностью и той дикой, неприкрытой жестокостью, которой было пропитано Средневековье».
Фильм основан на одноименной английской народной балладе. По сюжету Робин Гуд (Хью Джекман), уставший от жизни разбойника, нуждается в лечебной процедуре кровопускания. Вместе со своим верным соратником Маленьким Джоном (Билл Скарсгорд) он отправляется в обитель Кирклис, в которой его ждет смертельная ловушка. Главному герою предстоит сразиться с собственным прошлым, полным насилия и преступлений.
Майкл Сарноски известен по картинам «Свинья» и «Тихое место: День первый». В актерский состав помимо Джекмана вошли Джоди Комер («Убивая Еву»), Билл Скарсгорд («Оно»), Мюррей Бартлетт («Опус») и Ноа Джуп («Ford против Ferrari»).
Съемки проходили в Северной Ирландии в феврале — марте 2025 года. Фильм был снят на 35-миллиметровую пленку. Ранее вышел трейлер.