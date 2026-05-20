Сарноски объясняет: «Этот фильм сильно отличается от остальных легенд о Робин Гуде. У него своя особенная трактовка. А что, если представить Робина этаким кровожадным убийцей? Он вырос в жестоком, ледяном мире, где каждый встречный, скорее всего, пытается тебя убить. <…> Главное, чего мы хотели добиться, — чтобы зритель почувствовал эту связь между природой, духовностью и той дикой, неприкрытой жестокостью, которой было пропитано Средневековье».