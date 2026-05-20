Создатели Kingdom Come: Deliverance работают над игрой во вселенной «Властелина колец»

Чешская Warhorse Studios, разработавшая первую и вторую часть Kingdom Come: Deliverance, работает над игрой во вселенной «Властелина колец». Об этом говорится в официальном аккаунте студии в X.
Там отмечается, что игра будет с открытым миром, а ее действие развернется в Средиземье. Помимо этого, студия работает над еще одной игрой по франшизе Kingdome Come: Deliverance.
Другие подробности о проектах, включая сроки разработки, в посте не приводятся — разработчики обещали рассказать больше, когда придет время.
По информации Insider Gaming, новая Kingdome Come находится в стадии активной разработки и может быть выпущена уже в середине 2027 года. При этом портал предполагает, что игра не будет частью серии «Deliverance» и, возможно, отойдет от жанра эпических RPG.
Embracer Group, которой принадлежит Warhorse Studios, еще в 2022 году договорилась о покупке прав интеллектуальной собственности на литературные произведения Джона Р.Р.Толкина, включая «Властелин колец» и «Хоббит».
Kingdom Come: Deliverance — серия исторических RPG, действие который происходит в средневековой Богемии. Первая часть вышла в 2018 году и стала для чешской студии крупным международным успехом: к ноябрю 2024-го ее продажи превысили 8 млн копий. В центре сюжета — сын кузнеца Индржих, который оказывается втянут в гражданскую войну после нападения на его родную деревню.
Сиквел, Kingdom Come: Deliverance II, вышел в феврале 2025 года и оказался еще успешнее: за первый год продажи игры превысили 5 млн копий. Проект получил BAFTA Games Award за лучший нарратив и был назван PC Gamer игрой 2025 года.