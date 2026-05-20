В парке «Красногвардейские пруды» пройдет ежегодный фестиваль водных фонариков

Афиша Daily
Фото: t.me/moscow_dreamfest

22–24 мая, с 21.00 до 22.00, на Нижнем Красногвардейском пруду состоится фестиваль водных фонариков. Вход на мероприятие свободный, пишут организаторы.

«Любимые хиты в живом акустическом исполнении, огромная светящаяся Луна, интерактивные инсталляции, фотозоны и тысячи фонариков желаний на водной глади. Лазерное сопровождение события станет изюминкой фестиваля», — говорится в посте.

С 19.00 до 23.00 на фестивале будут продавать фонарики по цене 600 рублей за штуку. Можно купить фонарики в форме куба (материальные желания) и лотоса (духовные желания).

В место, откуда возможен запуск фонариков, будет организован вход. Там каждый участник фестиваля сможет опустить фонарик на воду и загадать желание, а зрители события будут находиться на противоположном берегу. Организаторы советуют начать с наступлением темноты — с 21.00.

Фестиваль водных фонариков в Москве проходит уже около 10 лет. Его проводили в «Сокольниках», «Екатерининском парке», «Царицыно». С 2019 года основной постоянной площадкой стал Нижний Красногвардейский пруд.

