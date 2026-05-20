Лауреатка Нобелевки призналась, что использует ИИ при работе над новым романом

При этом она предупредила, что с нейросетями нужно быть осторожнее: они могут затягивать в диалог, уводить от первоначальной цели и галлюцинировать. В качестве примера Токарчук рассказала, что во время работы над новым романом спросила у ИИ, под какие песни ее герои могли танцевать несколько десятилетий назад. Модель предложила несколько вариантов, а затем добавила Golec Łorkiestra — польскую группу, основанную в 1998 году, причем с ошибкой в названии (на самом деле коллектив называется Golec uOrkiestra).