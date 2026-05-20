Создатели «Очень странных дел» объяснят финал сериала только в 2046 году

Создатели «Очень странных дел» рассказали, что готовы раскрыть судьбу Одиннадцать, но только через 20 лет.
Финал пятого сезона «Очень странных дел», вышедший в конце 2025 года, оставил зрителей в догадках: пожертвовала ли Одиннадцать собой ради друзей или все-таки выжила. Братья Мэтт и Росс Дафферы признались, что специально сделали концовку неоднозначной.
В подкасте «Happy, Sad, Confused» Росс Даффер пошутил, что официальное объяснение фанаты смогут получить только в 2046 году. По его словам, если спустя 20 лет интерес к сериалу сохранится, тогда они готовы раскрыть всю правду о финале.
Авторы также прокомментировали популярную теорию о последнем звуке в финальном эпизоде, который напоминает сердцебиение. Мэтт Даффер подтвердил, что этот эффект действительно задумывался как возможный намек на то, что Одиннадцать может быть жива, хотя прямого подтверждения в сериале нет.
Тем временем вселенная «Очень странных дел» продолжает расширяться. Сейчас в разработке находятся сразу два спин-оффа: анимационный сериал «Очень странные дела: Байки из 85-го» и новый игровой проект с другими героями и отдельной мифологией.