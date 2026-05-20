Инди-подразделение Warner Bros. приобрело права на новый фильм Пак Чхан Ука

Clockwork — новое инди-подразделение Warner Bros. — приобрело права на вестерн «Разбойники из Рэттлкрика» Пак Чхан Ука, режиссера «Олдбоя» и председателя Каннского кинофестиваля-2026. По информации Deadline, сделка обошлась примерно в 15–19 миллионов долларов.
Картина описывается как «знаковая история о мести и воздаянии на фоне американского Дикого Запада». В центре сюжета — шериф и врач, которые хотят отомстить банде, терроризирующей жителей маленького городка. Фильм затронет темы насилия, семейных ценностей, силы памяти и истинной цены жизни.
В фильме сыграют китайская актриса Тан Вэй («Решение уйти»), а также Мэттью МакКонахи («Настоящий детектив»), Остин Батлер («Элвис») и Педро Паскаль («Материалистка»). Съемки запланированы на первый квартал 2027 года.
Warner Bros. официально запустила Clockwork в апреле. Подразделение ориентируется на фильмы с небольшими бюджетами и инновационными маркетинговыми кампаниями. Его возглавляет бывший главный маркетинговый директор студии Neon Кристиан Паркс.
Первым проектом Clockwork станет фильм Шона Бейкера «Ti Amo!», который выйдет в прокат в 2027 году. Режиссер называет его «любовной запиской итальянским секс-комедиям 1960-х и 1970-х». Планируется, что подразделение будет выпускать по два-три фильма в год.