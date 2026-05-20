Кайли Миноуг рассказала, что во второй раз победила рак груди

Певица Кайли Миноуг впервые призналась, что в начале 2021 года у нее вновь диагностировали рак. Об этом артистка рассказала в новом документальном проекте Netflix «Kylie».
По словам Миноуг, ей удалось сохранить болезнь в тайне, в отличие от ситуации 2005 года, когда лечение от рака груди проходило под пристальным вниманием прессы. Тогда певица была вынуждена отменить тур и временно уйти со сцены.
Артистка призналась, что после второго диагноза долго не могла решиться рассказать об этом публично. Даже на фоне успеха хита «Padam» и возвращения в мировые чарты она чувствовала себя эмоционально опустошенной.
«Я не хотела выходить из дома. Мне казалось, что рак — это не просто эпизод, который можно забыть», — поделилась певица. Миноуг отметила, что сейчас ее здоровье в порядке, а болезнь обнаружили во время планового обследования. Она подчеркнула важность регулярных чекапов и ранней диагностики.
Тяжелый период жизни, по словам певицы, отразился и в песне «Story» с альбома «Tension», где она косвенно затронула тему пережитого опыта. Новый документальный сериал о Кайли состоит из трех частей. В нем также появились сестра певицы Данни Миноуг и музыканты Ник Кейв и Джейсон Донован.