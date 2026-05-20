Пауэрбанки теперь нельзя сдавать в багаж и заряжать на борту самолета

Фото: Ross Parmly/Unsplash

Минтранс России утвердил новые правила провоза пауэрбанков на борту самолетов. Теперь запрещено заряжать их во время полета.

Устройства должны находиться в легкодоступном месте под контролем пассажира. Их запрещено сдавать в багаж — брать их можно исключительно в ручную кладь.

Также ввели лимиты на мощность аккумуляторов. Пауэрбанки мощностью от 100 до 160 Ватт-час можно провозить только с письменного согласования с авиакомпанией, а устройства свыше 160 Ватт-час запрещены к перевозке полностью.

Недавно Ассоциация туроператоров подсчитала, что летом россияне смогут улететь в 31–32 страны — в три раза меньше, чем из СССР во времена железного занавеса. В начале 1980-х «Аэрофлот» обслуживал около 80–90 направлений, а к концу десятилетия их стало около сотни. К тому же многие из тех направлений, которые сейчас считаются зарубежными, тогда были внутренними.

