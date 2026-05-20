Пауэрбанки теперь нельзя сдавать в багаж и заряжать на борту самолета

Недавно Ассоциация туроператоров подсчитала, что летом россияне смогут улететь в 31–32 страны — в три раза меньше, чем из СССР во времена железного занавеса. В начале 1980-х «Аэрофлот» обслуживал около 80–90 направлений, а к концу десятилетия их стало около сотни. К тому же многие из тех направлений, которые сейчас считаются зарубежными, тогда были внутренними.