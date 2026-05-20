Пауэрбанки теперь нельзя сдавать в багаж и заряжать на борту самолета
Очистку пляжей Туапсе от нефтепродуктов обещают завершить к 1 июня
Инди-подразделение Warner Bros. приобрело права на новый фильм Пак Чхан Ука
Ленинградский вокзал в Москве 22 мая откроется после реконструкции
Бывший главред Tatler и журналист Ариан Романовский вышел на свободу
Кайли Миноуг рассказала, что во второй раз победила рак груди
Лесотерапия, автобусные туры и речные прогулки вошли в летний сезон «Московского долголетия»
Вышел тизер-трейлер «Елок-13» с Сергеем Буруновым и Александром Шепсом
По «Горничной» поставят спектакль
По «Рику и Морти» снимут полнометражный фильм
Fortnite вернулся в App Store после многолетнего конфликта Epic Games и Apple
В российских школах начнут углубленно изучать искусственный интеллект
Китай продлит безвизовый режим для россиян до конца 2027 года
Режиссер «Переходного возраста» снимет ремейк «Побега» Сэма Пекинпы
Cofix и Пикник Афиши выпустили совместный летний напиток
Температура воздуха в Москве опустится до +20 к выходным
Франческа Скорсезе сыграет во втором сезоне «Мистера и миссис Смит»
Новый сезон «Южного Парка» выйдет осенью
Авторы документального сериала об убийстве Элизабет Шорт заявили, что раскрыли тайну Черной Орхидеи
The Guardian опубликовала список 100 лучших романов в истории
Фильм Андрея Звягинцева «Минотавр» получил 10-минутные овации на премьере в Каннах
Снуп Догг снимется в боксерской драме «The Faith of Long Beach»
«Руки вверх!» анонсировала первый за 14 лет альбом
Режиссер Джон Оттман снимет байопик о молодости Билли Джоэла
Фонд ОРБИ проведет весеннюю благотворительную распродажу, чтобы помочь людям, перенесшим инсульт
Майкл Фассбендер в трейлере второго сезона «Агентства»
В Москве утиной семье помогли пройти 2 километра до пруда
Сына основателя Mango арестовали по подозрению в убийстве отца

В Крыму снимут новую киноадаптацию романа «Человек-амфибия»

Афиша Daily
1 мин на чтение
Фото: Ленфильм

В Крыму скоро стартуют съемки новой киноадаптации романа советского писателя-фантаста Александра Беляева «Человек-амфибия». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу арт-кластера «Таврида».

Производством фильма займутся контент-студия «Юг. Кино» (проект «Таврида. Арт») и кинокомпания BBG. Основатель BBG и продюсер Андрей Кретов сообщил, что создатели проекта уже приступили к написанию сценария будущего фильма.

«Мы рады, что наша идея получила отклик. Очень символично, что съемки будут проходить здесь — на побережье Черного моря, где более 60 лет назад снимали первый фильм про Ихтиандра. Мы не планируем снимать ремейк легендарной картины режиссеров Владимира Чеботарева и Геннадия Казанского, это будет новая, современная киноадаптация романа Александра Беляева», — сказал Кретов. Актерский состав, а также дата выхода ленты пока неизвестны.

Расскажите друзьям