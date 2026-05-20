По «Горничной» поставят спектакль

Эротический триллер «Горничная», вышедший на экраны в 2025 году и ставший кассовым хитом, адаптируют для театра. Производством занимается продюсерская компания Melting Pot, известная по постановке «Жизни Пи», и драматург Ребекка Бранстеттер, создавшая бродвейскую адаптацию «Дневника памяти».
По сюжету молодая девушка Милли устраивается домработницей в дом богатой пары — Нины и Эндрю. Постепенно героиня понимает, что хозяева далеко не так безобидны, как кажутся на первый взгляд. За месяц российского проката «Горничная» собрала миллиард рублей.
Саймон Френд из Melting Pot в сценической версии хочет «усилить интенсивность». Он пояснил: «Меня поразило, насколько эта история действительно театральна: она не только разворачивается в основном в одном клаустрофобном месте, но и полна поворотов, которые осовременивают то, что давно работает в остросюжетных сценических триллерах».
«Горничная» — не первый фильм Lionsgate, который перенесут на театральные подмостки. В настоящий момент ведутся работы над сценическими версиями «Грязных танцев» и «Ла-Ла Ленда», а пьеса по мотивам «Голодных игр» уже идет в лондонском Вест-Энде.
В настоящее время также ведется работа над фильмом — сиквелом «Горничной». Его премьера запланирована на 17 декабря 2027 года. К актерскому составу присоединилась Кирстен Данст («Падение империи»).