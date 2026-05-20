Температура воздуха в Москве опустится до +20 к выходным

Фото: Артур Новосильцев/Агентство «Москва»

К выходным в Москву придет прохладная погода, и температура воздуха опустится до 20–23 градусов тепла. Об этом в своем телеграм-канале сообщил метеоролог, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«В Москве вчера был побит рекорд жары 47-летней давности! На главной столичной метеостанции ВДНХ столбик термометра показал +30,3, что выше предыдущего температурного максимума, который со значением +30,2 держался для этого дня с 1979 года. <…> Жара продержится до пятницы. В выходные посвежеет до 20–23 градусов», — написал Тишковец.

«Майская жара обманчива! Лето не вступит в свои права! На смену знойному пеклу в конце месяца придет холод, и климатическое время повернется вспять!» — добавил синоптик.

По его словам, 20 мая в течение дня в столице будет переменная облачность, без существенных осадков. Ветер юго-восточный, восточный 3–8 метров в секунду, днем воздух разогреется до 28–31 градуса.

