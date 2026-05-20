В российских школах начнут углубленно изучать искусственный интеллект

Фото: John Schnobrich/Unsplash

С 1 сентября российские школьники начнут изучать профиль «Искусственный интеллект» в рамках углубленного курса информатики. Об этом сообщил Сергей Кравцов в интервью РИА «Новости».

По словам министра, профиль по ИИ уже показал высокий интерес со стороны школьников после его включения во Всероссийскую олимпиаду по информатике.

Именно востребованность нового направления стала одной из причин его интеграции в школьную программу с 2026/2027 учебного года.

Ранее Минпросвещения также включило в федеральный перечень учебники «Введение в искусственный интеллект» для учеников 5–6, 7–8 и 9-х классов. Пособия посвящены основам работы нейросетей, машинного обучения и современным ИИ-технологиям.

