Fortnite вернулся в App Store после многолетнего конфликта Epic Games и Apple
В российских школах начнут углубленно изучать искусственный интеллект
Китай продлит безвизовый режим для россиян до конца 2027 года
Режиссер «Переходного возраста» снимет ремейк «Побега» Сэма Пекинпы
Cofix и Пикник Афиши выпустили совместный летний напиток
Температура воздуха в Москве опустится до +20 к выходным
Новый сезон «Южного Парка» выйдет осенью
Авторы документального сериала об убийстве Элизабет Шорт заявили, что раскрыли тайну Черной Орхидеи
The Guardian опубликовала список 100 лучших романов в истории
Фильм Андрея Звягинцева «Минотавр» получил 10-минутные овации на премьере в Каннах
Снуп Догг снимется в боксерской драме «The Faith of Long Beach»
«Руки вверх!» анонсировала первый за 14 лет альбом
Режиссер Джон Оттман снимет байопик о молодости Билли Джоэла
Фонд ОРБИ проведет весеннюю благотворительную распродажу, чтобы помочь людям, перенесшим инсульт
Майкл Фассбендер в трейлере второго сезона «Агентства»
В Москве утиной семье помогли пройти 2 километра до пруда
Сына основателя Mango арестовали по подозрению в убийстве отца
В Уганде запретили рукопожатия из-за вспышки лихорадки Эбола
В Подмосковье открылась баня «Молодея»
Николас Кейдж спасает Нью-Йорк в финальном трейлере «Паука-Нуара»
В Москве проведут экскурсию по Шаболовке в поддержку Шуховской башни
Люси Хейл сыграет модельера в новом ромкоме Питера Хатчингса
Картина Джексона Поллока продана на аукционе за рекордные 181 млн долларов
Ромен Гаврас снимет фильм об ограблении Лувра
Lemonella, Ageless и Alvaro Cabana: фестиваль «Дружба» объявил первую волну артистов
Сергей Безруков снимется в драме «Капитанская дочка» по мотивам повести Александра Пушкина
Температура воздуха в Москве побила рекорд для 19 мая
В «ГЭС-2» откроется выставке о типовом жилье в СССР и Вьетнаме

Франческа Скорсезе сыграет во втором сезоне «Мистера и миссис Смит»

Афиша Daily
1 мин на чтение
Фото: Home Box Office (HBO)

Франческа Скорсезе присоединилась к актерскому составу второго сезона «Мистера и миссис Смит». Об этом сообщает Variety.

Дочь режиссера Мартина Скорсезе сыграет вместе с ранее объявленными Марком Эйдельштейном и Талией Райдер. Детали сюжета нового сезона пока не раскрываются.

Ожидается также, что звезды первого сезона — Дональд Гловер и Майя Эрскин — вернутся к своим ролям в эпизодическом формате. Съемки второго сезона проходят в Лос-Анджелесе. Изначально производство планировали начать осенью 2025 года, но проект был временно отложен.

Сериал, вдохновленный фильмом 2005 года с Брэдом Питтом и Анджелиной Джоли, рассказывает о двух незнакомцах, работающих партнерами в сфере шпионажа. Первый сезон получил 16 номинаций на премию «Эмми» и в итоге — две награды.

Расскажите друзьям