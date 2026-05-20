Франческа Скорсезе сыграет во втором сезоне «Мистера и миссис Смит»

Франческа Скорсезе присоединилась к актерскому составу второго сезона «Мистера и миссис Смит». Об этом сообщает Variety.
Дочь режиссера Мартина Скорсезе сыграет вместе с ранее объявленными Марком Эйдельштейном и Талией Райдер. Детали сюжета нового сезона пока не раскрываются.
Ожидается также, что звезды первого сезона — Дональд Гловер и Майя Эрскин — вернутся к своим ролям в эпизодическом формате. Съемки второго сезона проходят в Лос-Анджелесе. Изначально производство планировали начать осенью 2025 года, но проект был временно отложен.
Сериал, вдохновленный фильмом 2005 года с Брэдом Питтом и Анджелиной Джоли, рассказывает о двух незнакомцах, работающих партнерами в сфере шпионажа. Первый сезон получил 16 номинаций на премию «Эмми» и в итоге — две награды.