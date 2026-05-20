Cofix и Пикник Афиши выпустили совместный летний напиток

В этом году Пикник Афиши пройдет сразу в двух городах. 20 июня фестиваль состоится в музее-заповеднике «Коломенское» в Москве, а 8 августа — на Елагином острове в Санкт-Петербурге. Впервые фестиваль оформят в тематике луна-парка: на площадках появятся аттракционы, тематические зоны, маркет и большой фуд-корт. В лайнапе — Feduk, Slava Marlow, «ЛСП», «Браво», Валерий Сюткин, Мальбэк и Сюзанна, Сергей Бобунец и другие артисты.