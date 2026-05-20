Новый сезон «Южного Парка» выйдет осенью

Двадцать девятый сезон «Южного Парка» выйдет уже этой осенью. Премьера новых эпизодов состоится 16 сентября на Comedy Central, а на следующий день серии станут доступны на Paramount+.
Новые эпизоды будут выходить раз в две недели до конца ноября. Работу над одним из самых продолжительных сериалов вновь ведут создатели проекта Трей Паркер и Мэтт Стоун.
В 2027 году сериал отметит 30-летие. За это время «Южный Парк» получил пять премий «Эмми» и стал одним из самых узнаваемых сатирических проектов на телевидении.
Особое внимание к шоу вновь привлек 27-й сезон, вышедший в 2025 году. Тогда авторы посвятили часть сюжета американской политике и администрации Дональда Трампа. Сезон стал самым популярным у сериала за последние шесть лет и занял первое место среди кабельных шоу в аудитории 18–49 лет.