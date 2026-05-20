Fortnite вернулся в App Store после многолетнего конфликта Epic Games и Apple
В российских школах начнут углубленно изучать искусственный интеллект
Китай продлит безвизовый режим для россиян до конца 2027 года
Режиссер «Переходного возраста» снимет ремейк «Побега» Сэма Пекинпы
Cofix и Пикник Афиши выпустили совместный летний напиток
Температура воздуха в Москве опустится до +20 к выходным
Франческа Скорсезе сыграет во втором сезоне «Мистера и миссис Смит»
Авторы документального сериала об убийстве Элизабет Шорт заявили, что раскрыли тайну Черной Орхидеи
The Guardian опубликовала список 100 лучших романов в истории
Фильм Андрея Звягинцева «Минотавр» получил 10-минутные овации на премьере в Каннах
Снуп Догг снимется в боксерской драме «The Faith of Long Beach»
«Руки вверх!» анонсировала первый за 14 лет альбом
Режиссер Джон Оттман снимет байопик о молодости Билли Джоэла
Фонд ОРБИ проведет весеннюю благотворительную распродажу, чтобы помочь людям, перенесшим инсульт
Майкл Фассбендер в трейлере второго сезона «Агентства»
В Москве утиной семье помогли пройти 2 километра до пруда
Сына основателя Mango арестовали по подозрению в убийстве отца
В Уганде запретили рукопожатия из-за вспышки лихорадки Эбола
В Подмосковье открылась баня «Молодея»
Николас Кейдж спасает Нью-Йорк в финальном трейлере «Паука-Нуара»
В Москве проведут экскурсию по Шаболовке в поддержку Шуховской башни
Люси Хейл сыграет модельера в новом ромкоме Питера Хатчингса
Картина Джексона Поллока продана на аукционе за рекордные 181 млн долларов
Ромен Гаврас снимет фильм об ограблении Лувра
Lemonella, Ageless и Alvaro Cabana: фестиваль «Дружба» объявил первую волну артистов
Сергей Безруков снимется в драме «Капитанская дочка» по мотивам повести Александра Пушкина
Температура воздуха в Москве побила рекорд для 19 мая
В «ГЭС-2» откроется выставке о типовом жилье в СССР и Вьетнаме

Новый сезон «Южного Парка» выйдет осенью

Афиша Daily
1 мин на чтение
Фото: South Park Studios

Двадцать девятый сезон «Южного Парка» выйдет уже этой осенью. Премьера новых эпизодов состоится 16 сентября на Comedy Central, а на следующий день серии станут доступны на Paramount+.

Новые эпизоды будут выходить раз в две недели до конца ноября. Работу над одним из самых продолжительных сериалов вновь ведут создатели проекта Трей Паркер и Мэтт Стоун.

В 2027 году сериал отметит 30-летие. За это время «Южный Парк» получил пять премий «Эмми» и стал одним из самых узнаваемых сатирических проектов на телевидении.

Особое внимание к шоу вновь привлек 27-й сезон, вышедший в 2025 году. Тогда авторы посвятили часть сюжета американской политике и администрации Дональда Трампа. Сезон стал самым популярным у сериала за последние шесть лет и занял первое место среди кабельных шоу в аудитории 18–49 лет.

Расскажите друзьям