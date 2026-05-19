The Guardian опубликовал список 100 лучших романов в истории

Афиша Daily
2 мин на чтение
Фото: Jason Leung/Unsplash

Британское издание The Guardian опубликовало список 100 лучших романов за всю историю. Первое место получила книга «Мидлмарч: Исследование провинциальной жизни» Джордж Элиот.

Вторую строчку занял роман «Возлюбленная» американской писательницы Тони Моррисон, опубликованный в 1987 году. Он обошел «Улисса» — легендарный модернистский роман Джеймса Джойса.

В топ-10 включили также «На маяк» Вирджинии Вулф, «В поисках утраченного времени» Марселя Пруста, «Анну Каренину» и «Войну и мир» Льва Толстого, «Джей Эйр» Шарлотты Бронте, «Гордость и предубеждение» Джейн Остин и «Мадам Бовари» Гюстава Флобера.

Кроме того, в перечень попали «Великий Гэтсби» Фрэнсиса Скотта Фицджеральда, «Холодный дом» Чарльза Диккенса, «Моби Дик» Германа Мелвилла, «1984» Джорджа Оруэлла, «Сто лет одиночества» Габриэла Гарсии Маркеса.

Помимо книг Толстого, в рейтинг включили и другие произведения русскоязычных авторов. 25-е место заняла «Лолита» Владимира Набокова, 29-е — его же «Бледный огонь». 28-я позиция досталась «Братьям Карамазов» Федора Достоевского, 69-я — его же «Преступлению и наказанию». «Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова получила 66-ю строчку, «Жизнь и судьба» Василия Гроссмана — 91-ю.
 

