Фильм Андрея Звягинцева «Минотавр» получил 10-минутные овации на премьере в Каннах

Фильм российского режиссера Андрея Звягинцева «Минотавр» удостоился 10-минутных оваций на Каннском кинофестивале. Об этом написал Deadline.
По словам СМИ, зрители в Grand Théâtre Lumière встретили картину с восторгом и называли ее великой работой. «Минотавр» — первая лента Звягинцева почти за десятилетие.
Фильм рассказывает историю высокопоставленного руководителя, чья тщательно выстроенная жизнь рушится. Профессиональные кризисы, глобальный хаос и супружеская измена вместе доводят героя до опасной точки.
Центральную роль в ленте исполнил Дмитрий Мазуров. Его супругу Галину сыграла Ирис Лебедева. Сценарий «Минотавра» написал сам Звягинцев в соавторстве с Семеном Ляшенко.
«Минотавр» участвует в конкурсной программе Каннского киносмотра. Среди его конкурентов — «1949» Павла Павликовского, «Барашек в ящике» Хирокадзу Корээды, «Любовь моя» Родриго Сорогойена, «Трус» Лукаса Донта, «Горькое Рождество» Педро Альмодовара, «Параллельные истории» Асгара Фархади.