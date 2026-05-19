Американский рэпер Снуп Догг снимется в боксерской драме «The Faith of Long Beach» («Вера Лонг-Бич») вместе с актером Брэндоном Переа, известным по сериалу «ОА» и хоррору «Нет». Об этом сообщил Deadline.
Сценаристом и режиссером фильма выступит Эрик Амадио, работавший над сериалом «Снегопад». В центре сюжета будет тихий уличный боец, выросший в Лонг-Бич и разрывающийся между криминальным прошлым и перспективным будущим.
По словам Амадио, будущая лента станет не только историей взросления, но и фильмом о вере — в себя и в людей, которые не отворачиваются от тебя, несмотря ни на что. Какую роль в фильме исполнит Снуп Догг, держится пока в секрете.
«Это история, которая трогает за душу — душевность, стойкость, борьба и искупление, всё это пронизано духом Лонг-Бич. В этом фильме есть душа», — прокомментировал рэпер.
Продюсерами выступят Адонис Тунтас из Everlast Pictures, а также сам Снуп Догг и Сара Рамакер от лица Death Row Pictures. В 2022 году сообщалось, что главную роль в картине должен был исполнить рэпер Common, но он выбыл из проекта.
Снуп Догг в последнее время активно занят кино. Он продюсирует собственный байопик, съемки которого стартуют летом в Лос-Анджелесе. Недавно музыкант посетил CinemaCon. В его фильмографии на сегодняшний день — «Андердоги»,"Меня зовут Долемайт», «Пляжный бездельник» и другие ленты.