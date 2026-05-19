Режиссер Джон Оттман снимет байопик о молодости Билли Джоэла

Фото: Ethan Miller/Getty Images

Американский режиссер Джон Оттман, занимавшийся монтажом фильмов «Майкл» и «Богемская рапсодия», снимет картину о молодости музыканта Билли Джоэла. Об этом сообщил Variety.

В центре байопика окажется молодость артиста. События покажут глазами его первого менеджера Ирвина Мазура, который подписал с ним контракт в 1970 году и руководил его карьерой вплоть до сделки с Columbia Pictures в 1972-м.

Сценарий ленты напишет Адам Рипп, который также выступит продюсером. Создатели фильма уже получили эксклюзивные права на экранизацию истории Мазура, а также давнего друга Джоэла — барабанщика и видеорежиссера Джона Смолла.

Смолл, игравший с певцом в ранних группах The Hassles и Attila, выступит консультантом, сопродюсером и режиссером второй съемочной группы. Он уже назвал проект самой честной и подлинной версией ранних лет Джоэла, которая избегает преувеличений и мифотворчества.

Кастинг актеров уже начался, а съемки запланированы на осень. Они пройдут в Нью-Йорке и канадском Виннипеге. Джоэл, судя по всему, в проекте не участвует.

