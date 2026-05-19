Фонд ОРБИ проведет весеннюю благотворительную распродажу, чтобы помочь людям, перенесшим инсульт

23–24 мая фонд борьбы с инсультом ОРБИ проведет благотворительную распродажу «С заботой о себе». Она состоится в магазине сети селективных магазинов одежды «Чарити» (Садовая-Спасская, 12/23, стр. 2), рассказали «Афише Daily» организаторы.
Посетителей ждут вещи мировых брендов (Balenciaga, Balmain, Céline, Stella McCartney) и российских дизайнеров и брендов (Ushatava, 1811 Eighteen One, Ekonika, Chaika, Bella Potemkina, Anenn и других), а также приятные сюрпризы от партнеров фонда. Все собранные средства направят на программы фонда — помощь людям, столкнувшимся с инсультом, и их семьям.
24 мая в Петербурге пройдет другое благотворительное мероприятие — «Забег тут рядом» фонда «Антон тут рядом». Все собранные средства передадут на работу проектов поддержки детей и взрослых с аутизмом.