Майкл Фассбендер в трейлере второго сезона «Агентства»

Paramount+ представил трейлер второго сезона сериала «Агентство» с Майклом Фассбендером. Премьера состоится 21 июня.
Сюжет строится вокруг агента ЦРУ по имени Мартиан. После долгих лет работы под прикрытием в Африке его внезапно возвращают в лондонский офис. Ему приходится учиться жить обычной жизнью и оставить вымышленную личность, но неожиданно возвращается его бывшая возлюбленная, которая рушит его планы.
В сериале снимаются Джеффри Райт («Американское чтиво»), Джоди Тернер-Смит («Квин и Слим»), Кэтрин Уотерстон («Врожденный порок»), Джон Магаро («Прошлые жизни»), Алекс Резник («Социальная сеть»), Харриет Сэнсом Харрис («Фрейзер») и Ричард Гир («Первобытный страх»). «Агентство» стало ремейком французского шоу «Бюро».
Первый эпизод шоу вышел в 2024 году. По данным Paramount и VideoAmp, он собрал 5,1 млн зрителей по всему миру. По данным телеканала, это делает его самым просматриваемым новым сериалом Showtime за всю историю.